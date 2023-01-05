"Більше HIMARS": США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Про це повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Анадолу".

"Ми надавали і будемо продовжувати надавати українцям ту зброю і допомогу, які їм потрібні, щоб захистити себе. Вона включала HIMARS у минулому, і цілком могло б включати більше HIMARS у майбутньому", — сказав Кірбі.

За його словами, високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) виявилися "дуже ефективними" для України. "Ми збираємося й надалі підтримувати Україну цими системами озброєння".

Кірбі додав, що США продовжать надавати безпекову допомогу Україні "найближчими днями та тижнями".

Також він відреагував на повідомлення Росії про те, що вона регулярно знищує системи HIMARS, заявивши, що у США "немає інформації, яка б підтверджувала" заяви Росії про те, що вона знищила дві американські реактивні системи залпового вогню HIMARS у Донецькій області України.

"І нагадаю, що подібні повідомлення від росіян ми бачили й раніше", — сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден також 4 січня підтвердив, що Вашингтон обговорює постачання для ЗСУ американських бойових машин піхоти М2 Bradley.

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