Президентка Європарламенту Мецола підтримує передання Україні танків Leopard

Про це повідомив Перший канал телебачення і радіомовлення Німеччини Tagesschau.

Стало відомо, що під час зустрічі з групою депутатів бундестагу від ХСС Мецола наголосила, що "важливо продовжувати військову підтримку України", тому вона також виступає за поставку танків Leopard в Україну, як того вимагають у ХСС та політики з інших німецьких партій.

Окрім цього, президентка ЄП також привітала заяву уряду Німеччини про поставку Україні БМП Marder і зауважила, що РФ хоче, аби Європа дивилася в інший бік, коли йдеться про Україну, проте цього не можна допускати.

"Важливо, щоб Європа продовжувала надавати українцям політичну, гуманітарну, а також військову підтримку", - наголосила Мецола.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.

Сполучені Штати підтримали передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

6 січня речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці.

7 січня стало відомо, що Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять інші країни Європи.

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