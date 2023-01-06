Про це сказав речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

За його словами, в першому кварталі в Україну також планується поставка зенітного ракетного комплексу Patriot зі складів армії.

Навчання на Marder відбудеться в Німеччині та триватиме близько восьми тижнів, додав речник.

Довідка: БМП Marder було розроблено в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення німецьких збройних сил. На час прийняття на озброєння ця БМП за параметрами захищеності перевершувала всі відомі машини цього класу і мала високу швидкість руху складною місцевістю, що дозволяло їй діяти спільно з танками "Леопард" як частина ударної групи.

Президент Джо Байден і канцлер Олаф Шольц після телефонних переговорів оголосили про спільний пакет військової допомоги Україні: США мають намір поставити Україні БМП Bradley, а Німеччина — БМП Marder.

Видання Spiegel писало, що Німеччина планує поставити Україні від 20 до 40 БМП Marder.

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