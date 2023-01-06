В уряді Німеччини уточнили кількість БМП Marder для України, терміни постачання та навчання військових
Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці. ЗСУ мають опанувати її за 8 тижнів
Про це сказав речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.
За його словами, в першому кварталі в Україну також планується поставка зенітного ракетного комплексу Patriot зі складів армії.
Навчання на Marder відбудеться в Німеччині та триватиме близько восьми тижнів, додав речник.
Довідка: БМП Marder було розроблено в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення німецьких збройних сил. На час прийняття на озброєння ця БМП за параметрами захищеності перевершувала всі відомі машини цього класу і мала високу швидкість руху складною місцевістю, що дозволяло їй діяти спільно з танками "Леопард" як частина ударної групи.
- Президент Джо Байден і канцлер Олаф Шольц після телефонних переговорів оголосили про спільний пакет військової допомоги Україні: США мають намір поставити Україні БМП Bradley, а Німеччина — БМП Marder.
- Видання Spiegel писало, що Німеччина планує поставити Україні від 20 до 40 БМП Marder.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.42Продаж 42.54
- Актуальне
- Важливе