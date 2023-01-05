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Головна війна з Росією Німеччина може надати Україні від 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel

Німеччина може надати Україні від 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel

5 січня, 2023 четвер
19:50
війна з Росією БМП Marder

У Міністерстві оборони Німеччини обговорюють можливий обсяг поставок бойових машин піхоти Marder Україні, цифри коливаються від 20 до 40 одиниць

Про це пише Spiegel.

За даними видання, постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані.

Також Україні можуть надати моделі зі складів Бундесверу, які згодом замінять новими або відремонтованими БМП від промисловості.

Бундесвер міг би забезпечити необхідну підготовку українських екіпажів за аналогією з артилерією чи системами ППО, які вже були поставлені. Відповідні плани в армії вже є, але бракує політичного рішення.

У будь-якому випадку, навчання можуть бути активізовані в будь-який момент, вважають у Берліні.

  • Нагадаємо, в уряді Німеччини після рішення Парижа про танки пообіцяли нові поставки зброї Україні.

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Німеччина
зброя для України
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