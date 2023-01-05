Про це повідомляє Bayerische Rundfunk з посиланням на заяву віцеканцлера Німеччини Роберта Хабека на економічній конференції в Осло.

"Ми не припинимо постачання зброї в Україну", - заявив він.

Зазначається, що відповідну заяву Хабек зробив після того, як Франція пообіцяла Україні розвідувальні танки з важким озброєнням. Тоді Німеччина також пообіцяла Києву подальші постачання зброї.

Посилаючись на рішення Франції та міркування уряду США щодо постачання бойових машин піхоти, міністр економіки Хабек додав, що Німеччина "завжди буде адаптувати власні постачання до потреб на полі бою". В урядових колах Берліна заявили, що вони перебувають у процесі узгодження подальших відправлень військової допомоги Україні з Францією та Сполученими Штатами.

4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. За словами президента України Володимира Зеленського, вони з Емманюелем Макроном погодили подальшу співпрацю над посиленням системи ППО України та інших оборонних спроможностей.

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