Кулеба закликав Німеччину якнайшвидше передати Україні ЗРК Patriot, танки Leopard 2 та БМП Marder
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.
Кулеба висловив вдячність Німеччині за рішення посилити протиповітряну оборону України та передати додатково сім зенітних установок Gepard. Він згадав про відео її ефективної роботи проти російських ракет і сказав, що відправив це відео німецькій колезі зі словами вдячності.
Водночас за словами міністра, українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі Україні танків Leopard 2 та системи ППО Patriot.
"Німецька сторона вже продемонструвала лідерство у постачанні систем протиракетної оборони Iris-T і іншого важливого озброєння. Ми розраховуємо на лідерство і в передачі Patriot, танків Leopard 2 та БМП Marder. Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ" - заявив Кулеба.
Він також вчергове закликав партнерів посилити військову підтримку України.
"Особливо критичним є сьогодні допомогти Україні захиститися від російських ракетних обстрілів. Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час закрити небо над Україною, зробити це за допомогою систем ППО, які мають надійти в Україну у достатній кількості" - заявив Кулеба.
- Нагадаємо, 5 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про "вирішальну роль" Німеччини у протистоянні імперським претензіям Путіна в Європі.
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