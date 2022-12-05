Шольц заявив про "вирішальну роль" Німеччини у протистоянні імперським претензіям Путіна в Європі

Про це повідомило видання Foreign Affairs.

"Брутальний напад Росії на Україну в лютому 2022 року відкрив принципово нову реальність: імперіалізм повернувся в Європу. Росія використовує одні з найжахливіших військових методів XX століття і завдає невимовних страждань Україні" - заявив Шольц.

Також за його словами, нова роль Німеччини вимагатиме нової стратегічної культури, і стратегія національної безпеки, яку його уряд ухвалить через кілька місяців, буде відображати цей факт.

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"Протягом останніх трьох десятиліть рішення щодо безпеки Німеччини та оснащення збройних сил країни приймалися на тлі мирної Європи. Тепер провідним питанням буде те, яким загрозам ми і наші союзники повинні протистояти в Європі, насамперед з боку Росії. Це і потенційні напади на територію союзників, і кібервійна, і навіть віддалена ймовірність ядерної атаки, якою не так тонко погрожував Путін" - зазначив Шольц.

Окрім цього, він також наголосив, що Німеччина продовжуватиме свої зусилля з підтримки України стільки, скільки буде необхідно.

"Захід повинен відстоювати демократичні цінності та захищати відкрите суспільство, але ми повинні чинити опір спокусі знову розділити світ на союзи. Це означає, що ми повинні створювати нові партнерські відносини, будувати їх прагматично і без ідеологічних шор", - написав Шольц.

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За словами Шольца, необхідна сильніша європейська і трансатлантична єдність.

"Трансатлантичне партнерство, як і раніше, має дуже важливе значення для розв'язання проблем, пов'язаних із потенційним нападом Росії на союзну територію, а зближення Китаю з Тайванем вимагає тіснішого партнерства в усьому світі", - зазначив Шольц.

1 грудня Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли сім зенітних самохідних установок Gepard.

Олаф Шольц і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомили про спільне звернення до НАТО з проханням координувати захист підводної інфраструктури Європи на тлі атак на газопроводи "Північний потік".

2 грудня стало відомо, що збройні сили Німеччини збільшать свою присутність у східних країнах НАТО, також країна прагне посилити захист територій країн-членів Альянсу.