Шольц назвав умову, за якої Європа може повернутися до "мирного порядку" з Росією

Про це повідомляє The Guardian.

Шольц зазначив, що Європа може повернутися до того мирного порядку з РФ, який був до повномасштабного вторгнення в Україну, та зробити його безпечним знову. Він уточнив, що для цього Росія повинна мати готовність.

Утім канцлер Німеччини наголосив, що про партнерство вже не йдеться. Причиною він назвав те, що "Росія зіпсувала мирний порядок, над яким ми працювали стільки десятиліть". Шольц зазначив, що нині Росія просто повертається до імперіалістичного підходу XVII-XIX століть.

"Ми повинні повернутися до угод, які ми мали в останні десятиліття і які були основою миру та порядку безпеки в Європі. І для Росії це також означає, що вона визнає, що існують відкриті суспільства, демократії, які обрали зовсім інший шлях у питанні того, як вони керуються і як вони приваблюють людей", - додав Шольц.

1 грудня стало відомо, що Німеччина планує придбати в США винищувачі F-35, здатні переносити ядерну зброю.