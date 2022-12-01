Німеччина планує купити у США літаки, здатні переносити ядерну зброю

Про це пише Bild.

Видання повідомляє, що таку заяву Шольц зробив на конференції з питань безпеки у Берліні. За його словами, реактивні літаки США необхідні для того, щоб Німеччина продовжувала робити "внесок у ядерну участь" в НАТО.

"Спільне використання ядерної зброї стосується концепції стримування НАТО. Хоча Німеччина не має ядерних бомб, німецькі реактивні літаки можуть транспортувати американські боєголовки в разі війни. Поки це завдання виконують старі літаки Tornado, але в найближчі роки їх доведеться замінити", - пише видання

Нагадаємо, як стверджують у Пентагоні, РФ запускає по Україні ракети зі знятими ядерними боєголовками, щоб виснажити ППО.

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