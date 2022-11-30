РФ запускає по Україні ракети зі знятими ядерними боєголовками, щоб виснажити ППО, - Пентагон
Війська РФ запускають по цілях в Україні крилаті ракети зі знятими ядерними боєголовками
Про це під час брифінгу заявив високопосадовець американського оборонного відомства.
За його словами, РФ посилила ракетні удари по Україні частково з метою вичерпання запасів української протиповітряної оборони і остаточно досягнути панування в небі.
Тому США та інші союзники зосередилися на постачанні ППО для України.
- Міноборони Британії заявляло, що Росія використовує проти України ракети X-55, які призначені для доставки ядерних боєголовок, через нестачу зброї великої дальності.
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