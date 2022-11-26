Британська розвідка пояснила, чому РФ б'є по Україні ракетами, які призначені для доставки ядерних боєголовок
Росія використовує проти України ракети X-55, які призначені для доставки ядерних боєголовок, через нестачу зброї великої дальності
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка припускає, що Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старих крилатих ракет і завдає цими носіями ударів по Україні. Зображення з відкритих джерел показують уламки, очевидно, збитої крилатої ракети повітряного запуску X-55, розробленої в 1980-х роках виключно для доставлення ядерного заряду.
Такий також боєприпас завдає певної шкоди через кінетичну енергію ракети та невитрачене паливо. Проте вона навряд чи зможе досягти надійного ефекту проти призначених цілей. Росія майже напевно сподівається, що такі ракети функціонуватимуть як приманки та відволікатимуть українську протиповітряну оборону.
"Якими б не були наміри Росії, використання X-55 підкреслює рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності", - підсумували у британській розвідці.
- 22 листопада міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, які залишилися в Росії.
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