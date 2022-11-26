Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Британська розвідка пояснила, чому РФ б'є по Україні ракетами, які призначені для доставки ядерних боєголовок

Британська розвідка пояснила, чому РФ б'є по Україні ракетами, які призначені для доставки ядерних боєголовок

26 листопада, 2022 субота
10:22
війна з Росією ракета

Росія використовує проти України ракети X-55, які призначені для доставки ядерних боєголовок, через нестачу зброї великої дальності

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.  

Британська розвідка припускає, що Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старих крилатих ракет і завдає цими носіями ударів по Україні. Зображення з відкритих джерел показують уламки, очевидно, збитої крилатої ракети повітряного запуску X-55, розробленої в 1980-х роках виключно для доставлення ядерного заряду. 

Такий також боєприпас завдає певної шкоди через кінетичну енергію ракети та невитрачене паливо. Проте вона навряд чи зможе досягти надійного ефекту проти призначених цілей. Росія майже напевно сподівається, що такі ракети функціонуватимуть як приманки та відволікатимуть українську протиповітряну оборону.

"Якими б не були наміри Росії, використання X-55 підкреслює рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності", - підсумували у британській розвідці. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
ядерна зброя
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Саміт ОДКБ в Єревані
24 листопада, 2022 четвер
Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи
Олексій Громов
24 листопада, 2022 четвер
Росія готує війська до загострення на кордоні з Україною
очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу і кайданки
25 листопада, 2022 п'ятниця
Естонія підготувала "подарунок" Пригожину, який надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 листопада
11:35
Александер де Кроо
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії
11:34
відключення електроенергії
Відключення електроенергії триває: 25% електроенергії залишаються в дефіциті
11:33
Естонія
На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники
11:24
Матеуш Моравецький у Києві
Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва та вшанував пам'ять жертв Голодоморів
11:22
Китай
Китай б'є добові рекорди за кількістю хворих на коронавірус
11:16
Наслідки російських обстрілів Херсонщини
На Херсонщині від російських обстрілів за добу загинули двоє людей, ще десять - поранені
10:59
росія мобілізація орки окупанти
В ISW викрили Путіна у брехні про зустріч з матерями мобілізованих
10:50
Росія продовжує руйнувати
На Донеччині внаслідок обстрілів армії РФ поранені чотири мирних жителі
10:27
OPINION
Микола Княжицький
Українці дочекалися від понтифіка слів правди про "абсурдну, божевільну війну"
10:22
Голодомор
Щоб уникнути трагедій Голодомору, треба перемогти наступників Сталіна, - МЗС Латвії
10:19
голодомор
Українці вшановують пам'ять жертв Голодоморів
10:06
OPINION
Богдан Данилишин
Викликом для України є високий рівень безробіття
09:40
Києво-Печерська Лавра
Українці просять президента забрати Києво-Печерську та Святогірську лаври у Московського патріархату
09:30
знищена російська техніка
За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 86,7 тис. окупантів, 2901 танк і 1554 дрони
08:53
Уряд Канади виділив близько $7,6 млн на закупівлю генераторів для України
08:34
Наслідки одного з російських обстрілів на Нікопольщині
Окупанти за ніч п'ять разів обстріляли Нікопольський район
08:08
тіла російських окупантів
Лікарні Луганщини переповнені пораненими росіянами, а морги - тілами загарбників, - Генштаб 
08:06
Війська НАТО показали проведення навчань поблизу кордонів Білорусі та Росії
08:03
OPINION
Агія Загребельська
Табір диктаторів на чолі з КНР розпочав "хрестовий похід" до відновлення світового тоталітаризму
07:40
Обстріл Куп'янська
Загарбники за добу випустили 11 ракет, влучання є у щонайменше п'яти населених пунктах Харківщини, Донеччини та Запорізької області, - Генштаб
07:13
домашнє насильство
В Україні стартувала акція "16 днів проти гендерно зумовленого насильства"
06:41
генератор
Рятувальники закликали безпечно використовувати генератори
06:23
Канада виділить близько $23 млн на експорт зерна з України
04:31
Інфографіка
Ліонель Мессі
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 26 листопада
03:38
Кріштіану Роналду
Роналду знайшов несподіване місце продовження кар'єри
03:10
Гуляйполе
ЗСУ завдали Росії втрат у районі Гуляйполя та неподалік Скадовська
02:29
Patriot
Блащак пояснив, чому розміщення Patriot в Україні вигідно для безпеки Польщі
01:54
лікарі
На лікування за кордон виїхали переважно важкохворі діти й молодь, а хронічно хворі старші люди залишилися, – медексперт
01:43
Сирія
Дві ракети атакували базу США у Сирії
01:27
У Польщі провели військові навчання з союзниками: врахували й український досвід 
01:10
ЗСУ
ЗСУ знищили російську базу біля Мелітополя і штаб окупантів на Луганщині
00:38
Ентоні Блінкен
Блінкен зустрінеться з Кулебою в Бухаресті, - Держдепартамент США
00:35
На ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
"Індуси, одним словом": журналіст розповів, як на ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
00:19
Оновлено
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 15-го туру
00:13
супутниковий знімок кримського мосту
Вертольоти, танки й ЗРК: українські спецслужби завдяки космічній розвідці виявили близько 2600 одиниць ворожої техніки
00:13
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
На Сумщині більше ніж 70 прильотів за день. Росія обстріляла регіон з РСЗВ та гранатомета
2022, п'ятниця
25 листопада
23:58
віза Чехія
Чехія готова цієї зими прийняти ще десятки тисяч біженців з України
23:58
Херсон
Від 20 листопада внаслідок російських обстрілів загинули 15 херсонців
23:55
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 листопада
23:42
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Білорусь не атакуватиме Україну наприкінці листопада: розвідка попередила українців про ІПСО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV