Резніков оцінив залишки ракетного арсеналу Росії. Інфографіка
Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, які залишилися в Росії
Відповідну інфографіку він опублікував у Twitter.
Так, у Росії практично не залишилось "Іскандерів" (усього 13% від початкової кількості) та "Калібрів" (37%). Зате в армії окупантів іще повно ракет С-300 (87% від початкової кількості) і "Кінжалів" (73%). Росіяни використали лише половину арсеналу ракет Х-101 і Х-555.
За словами Резнікова, найкраще виснажують арсенал окупантів блискуча робота української ППО, криворукість російських військових, санкції та час.
- Російські війська у війні проти України почали використовувати ракети комплексу "Луна-М", у яких відхилення від цілі становить 700 метрів. Це старі ракети, які було виготовлено до 1970 року.
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