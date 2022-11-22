Резніков оцінив залишки ракетного арсеналу Росії. Інфографіка

Відповідну інфографіку він опублікував у Twitter.

Так, у Росії практично не залишилось "Іскандерів" (усього 13% від початкової кількості) та "Калібрів" (37%). Зате в армії окупантів іще повно ракет С-300 (87% від початкової кількості) і "Кінжалів" (73%). Росіяни використали лише половину арсеналу ракет Х-101 і Х-555.

За словами Резнікова, найкраще виснажують арсенал окупантів блискуча робота української ППО, криворукість російських військових, санкції та час.

Російські війська у війні проти України почали використовувати ракети комплексу "Луна-М", у яких відхилення від цілі становить 700 метрів. Це старі ракети, які було виготовлено до 1970 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb