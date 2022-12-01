Сім "гепардів" і 100 тис. аптечок: Німеччина оприлюднила новий пакет військової допомоги Україні

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Як зазначено в повідомленні, військова підтримка України у плануванні/виконанні включає 7 самохідних зенітних установок GEPARD та 100 тисяч аптечок.

Окрім того, в уряді Німеччини зазначили, що цього тижня Україні надали

3 мостоукладальні танки BEAVER

10 безпілотних надводних кораблів (раніше: 2)

65 одиниць охорони кордону (раніше: 53)

14 000 спальних мішків (раніше: 10 000)

Запчастини Мі-24

30 машин швидкої допомоги.

У повідомленні наголосили, що з міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини утримується від оприлюднення деталей щодо способів і дат транспортування допомоги до моменту її передачі.

Довідково. Gepard — зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ та знищення повітряних цілей. Вона здатна вести вогонь зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину.

14 вересня Німеччина передала Україні чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів. На цей момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.

30 листопада стало відомо, що уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок Gepard для захисту від російських атак

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