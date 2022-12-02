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Шольц: Німеччина збільшить військову присутність у програмах НАТО

2 грудня, 2022 п'ятниця
06:52
Світ Олаф Шольц

Збройні сили Німеччини збільшать свою присутність у східних країнах НАТО, також країна прагне посилити захист територій країн-членів Альянсу

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у межах спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. 

Канцлер ФРН наголошує, що Німеччина готова підтримувати всіх країн-учасниць та захищати кожен дюйм Альянсу. Зокрема Шольц звітує про допомогу, надану для захисту східного флангу НАТО:

"І ми виділили бригаду в Німеччині для захисту Литви. Ми надали винищувачі Eurofighter для охорони повітряного простору країн Балтії. І ми поставили у Словаччину ЗРК Patriot. Крім того, цього року федеральні збройні сили виділили понад 14 тис. військовослужбовців для сил реагування НАТО та підтримували їх у готовності. У наступному році їх кількість збільшиться до 17 тис., і Німеччина у перевіреній співпраці з Норвегією та Нідерландами знову візьме на себе керівництво Об'єднаною оперативною групою підвищеної готовності", - звітував канцлер Німеччини.

Щодо майбутніх внесків у посилення Альянсу, Шольц заявив про підготовку й надання НАТО 30 тис. військових: "Починаючи з 2025 року, ми плануємо надати в розпорядження НАТО 30 000 військовослужбовців високої готовності".

Також мовилося про безпеку Північного моря.

"Диверсії на "Північному потоці" показали, що нам необхідно переоцінити ризики для нашої енергетичної інфраструктури. І це особливо правильно для Північного моря, де ми прагнемо співпрацювати з нашими союзниками та партнерами для захисту нашої критично важливої інфраструктури", - зауважив Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини стверджує, що НАТО може взяти на себе більше координаційних обов'язків щодо безпеки критично важливої інфраструктури: "НАТО може служити тут важливою сполучною ланкою для координації різних відповідних суб'єктів, може сприяти загальній картині ситуації. І це також може створити основу для союзників та прибережних країн з їхньою відповідною військовою поліцією, береговою охороною та приватними операторами інфраструктури".

  • Нагадаємо, 1 грудня віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що всі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу.
  • Тоді ж Олаф Шольц і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомили про спільне звернення до НАТО з проханням координувати захист підводної інфраструктури Європи на тлі атак на газопроводи Північний потік.

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військові
Німеччина
Єнс Столтенберг
НАТО
Північний потік
Олаф Шольц
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