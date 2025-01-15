Для запобігання підпалам і диверсіям: СБУ й Нацполіція випустили соціальний ролик "Спали" ФСБшника"
Служба безпеки та Національна поліція спільно з українським кінорежисером Любомиром Левицьким підготували соціальний відеоролик "Спали" ФСБшника"
Про це повідомляє СБУ.
Відео зняли у межах інформаційної кампанії "Спали" ФСБшника", яка спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям.
Ролик інформує громадян, зокрема молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини. У СБУ пояснили, що російські спецслужби активно полюють саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні "підробітки".
На відео показують історію неповнолітніх хлопця й дівчини, які погодилися на пропозицію кураторів з російського ФСБ вчинити злочин, але були затримані українською спецслужбою.
У СБУ додали, що протягом 2024 року разом з Нацполіцією затримали 450 людей, які за дорученням кураторів з РФ займалися підпалами в Україні. Правоохоронці наголосили, що фактично знаходять усіх виконавців злочинів.
- У грудні 2024 року СБУ запустила чат-бот "Спали" ФСБшника", за допомогою якого можна повідомити про спробу російських спецслужб завербувати громадян до підпалу, терактів чи мінування.
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