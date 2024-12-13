"Спали ефесбешника": СБУ запустила чат-бот для повідомлень про спроби вербування українців спецслужбами РФ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Чат-бот створили у месенджері telegram, адже саме його окупанти найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх.

"Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни", - наголосили в СБУ.

Для того аби швидко повідомити про такі спроби окупантів, потрібно відкрити чат-бот за посиланням і написати туди, який саме злочин росіяни пропонували вчинити. Також слід додати інформацію про контакт, який хотів вчинити вербування, та інші деталі.

Служба безпеки наголосила, що гарантує конфіденційність.

Що відомо про заборону Telegram в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.

Результати опитування свідчать, що 71% респондентів визнає загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в Telegram, однак лише 9% підтримують його заборону.

20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.

У Верховній Раді Україні обмежать використання месенджера Telegram за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони.

Також у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та в Київському національному лінгвістичному університеті заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів, що законопроєкт про регулювання Telegram передбачає заборону його використання лише для державних органів.