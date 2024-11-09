У Київському лінгвістичному університеті заборонили використовувати Telegram на службових пристроях
Керівництво Київського національного лінгвістичного університету запроваджує заборону на користування месенджером Telegram на службових пристроях
Про це повідомили на офіційному каналі університету.
У відповідному наказі вказується, що заборона на завантаження Telegram на службові ґаджети та використання з метою обміну службовою інформацією встановлюється з 1 грудня 2024 року.
Винятками стануть канали приймальної комісії КНЛУ і відбіркових комісій факультетів з метою інформування вступників.
Керівництво університету рекомендує підрозділам для службової комунікації використовувати платформи для корпоративної взаємодії у пакеті Office 365 (корпоративна пошта, чати MS Teams).
Водночас зазначається, що заборона не стосується особистих пристроїв, а також використання Telegram з метою особистої комунікації.
Нагадаємо, аналогічну заборону на використання Telegram з 11 листопада ввели й у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Що відомо про заборону Telegram в Україні
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.
Результати опитування свідчать, що 71% респондентів визнає загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в Telegram, однак лише 9% підтримують його заборону.
20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.
У Верховній Раді Україні обмежать використання месенджера Telegram за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони.
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