У Київському лінгвістичному університеті заборонили використовувати Telegram на службових пристроях

Про це повідомили на офіційному каналі університету.

У відповідному наказі вказується, що заборона на завантаження Telegram на службові ґаджети та використання з метою обміну службовою інформацією встановлюється з 1 грудня 2024 року.

Винятками стануть канали приймальної комісії КНЛУ і відбіркових комісій факультетів з метою інформування вступників.

Керівництво університету рекомендує підрозділам для службової комунікації використовувати платформи для корпоративної взаємодії у пакеті Office 365 (корпоративна пошта, чати MS Teams).

Водночас зазначається, що заборона не стосується особистих пристроїв, а також використання Telegram з метою особистої комунікації.

Нагадаємо, аналогічну заборону на використання Telegram з 11 листопада ввели й у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Що відомо про заборону Telegram в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.

Результати опитування свідчать, що 71% респондентів визнає загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в Telegram, однак лише 9% підтримують його заборону.

20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.

У Верховній Раді Україні обмежать використання месенджера Telegram за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони.





