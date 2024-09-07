Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Буданов пояснив, чому вважає Telegram "загрозою національній безпеці"

Буданов пояснив, чому вважає Telegram "загрозою національній безпеці"

Юлія Лаврук
7 вересня, 2024 субота
14:36
Технології Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити

Зміст

Про це він заявив 7 вересня 2024 року в інтерв'ю Сергію Жадану на "Радіо Хартія".

Відповідаючи на запитання Жадана, чи є Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно, назвавши месенджер "загрозою національній безпеці".

Він додав, що згідно з офіційними дослідженнями, Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства.

"Це те, з чим ми живемо. І тут питання. Зрозумійте правильно, я теж не за те, щоб його просто взяти й закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб офізичити всі ці Telegram-канали", – сказав Буданов.

Очільник розвідки пояснив, якщо людина хоче вести свій Telegram-канал, вона має нести за це відповідальність, а не робити це анонімно.

"Якщо ти хочеш віщати якісь новини, то будь ласка, – зареєструйся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином РФ, який проживає у місті Москва, чи за якимось громадянином України. Тоді з людини є відповідальність особисто за те, що вона там публікує", – зазначив Буданов.

  • Telegram дозволив користувачам повідомляти модераторів про незаконний контент у приватних чатах після арешту генерального директора Павла Дурова.
Теги:
Суспільство
Україна
Сергій Жадан
ГУР
Кирило Буданов
Telegram
Читайте також:
томос
Автор Ірена Моляр
6 вересня, 2024 п'ятниця
Існує загроза, що Томос для України може бути відкликаний, - релігієзнавець Ковальов
Іран Росія
Автор Марія Науменко
6 вересня, 2024 п'ятниця
Іран застеріг Росію від переходу на бік Азербайджану в питанні Вірменії, - ЗМІ
Зеленський і Путін
Автор Влад Дідусь
6 вересня, 2024 п'ятниця
"Режим Зеленського де-юре нелегітимний": антиукраїнські наративи від РФ за 5 вересня
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 вересня
15:40
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Минулої ночі до Білорусі залетіли 8 російських дронів, - Гаюн
15:35
Оновлено
обстріл Павлоград
Ракетний удар по Павлограду 6 вересня: загинула людина, кількість постраждалих зросла до 82
15:23
Віктор Дідух
Паралімпіада-2024: українець Віктор Дідух здобув золото в настільному тенісі
15:07
Вовчанськ, Харківщина
У Вовчанську ЗСУ б’ються з окупантами всередині багатоповерхівок, - ОТУ "Харків"
14:56
Мішель Барньє
У Франції тривають багатотисячні протести після того, як Макрон обрав Барньє прем'єр-міністром
14:53
Огляд
Людмила Кіченок
Перемога, перемога і ще раз перемога: огляд новин українського спорту за 1-7 вересня
14:40
Іспанія
Іспанія підписала доєдналась до ІТ-коаліції з підтримки України
14:33
Ексклюзив
Олег Рибачук
Можна прогнозувати, що дозволи будуть: Рибачук про обмеження застосування західної зброї
14:27
Кирило Буданов на "Радіо Хартія"
Буданов сказав, коли економіка Росії відчує болючі наслідки війни
14:15
На фото: ілюстративне фото вебкам-моделі
У Казахстані заборонили вебкам на законодавчому рівні
14:12
The Washington Post: Лобісти у Вашингтоні змагаються за майбутнє Православної Церкви в Україні
14:05
OPINION
Кремль освоює бойове вуду... для зіткнення із НАТО в Африці
13:56
Ексклюзив
Курська область
Росія уже готує і обов'язково здійснить контрнаступ, намагаючись витіснити ЗСУ з Курщини, - полковник Грант
13:55
Міністра з прав людини Бразилії звільнили після звинувачень у сексуальних домаганнях до жінок, зокрема в уряді
13:39
Цвєтов Ігор
Український легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі
13:35
OnlyFans виплатила власнику Радвінському $1 млрд дивідендів за три роки
13:32
Оновлено
безпілотник, дрон
Дрони СБУ вночі атакували Воронезьку область РФ: виникла пожежа і детонація на складі боєприпасів
13:10
Уніформа для дітей на ТОТ
Окупанти хочуть, щоб учні на ТОТ України носили радянську форму, як за Сталіна
13:07
Оновлено
Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині: троє загиблих, є поранені
13:04
Успенський собор у Каневі
Верховний суд передав Успенський собор в Каневі у власність держави
12:59
Іран Росія
"Несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи": у МЗС України відреагували на можливу передачу Іраном балістичних ракет до РФ
12:39
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Зеленський обговорив відновлення української енергосистеми з прем'єркою Італії Мелоні
12:39
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
У Білому домі анонсували візит до США прем'єра Британії Стармера: говоритиме про Україну
12:18
"Повна аналогія ЗСУ на Курщині": окупанти у Маріуполі почали по-новому маркувати військові вантажівки
12:06
OPINION
Прецедент Кудрицького: гіркий посмак
11:15
Boeing Starliner
Космічний корабель Boeing Starliner повернувся на Землю без астронавтів
11:09
Збірна України, Євро-2024, Роман Яремчук, Олександр Зінченко
Україна - Албанія: онлайн-трансляція стартового матчу Ліги націй
10:47
"Важливий крок у протидії мінній загрозі": в Україні відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС
10:42
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
Макулатура, шматки пластику, пляшки: КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям у Південну Корею
10:25
Кирило Буданов
Буданов: Українські дрони дозволяють вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км
10:19
Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Італії: обговорили повоєнну відбудову України
10:12
Ексклюзив
На Волині пройшла акція на підтримку захисників Маріуполя, які 26 місяців перебувають у російському полоні
Понад 1,3 тис. людей з гарнізону Маріуполя залишаються в полоні РФ, - Андрющенко
10:10
На фото: військовий
В Україні відзначають День воєнної розвідки
10:07
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну кількома групами БПЛА: у низці регіонів лунали вибухи, у Києві та області впали уламки
10:04
OPINION
Зростання податків: результат буде так собі
09:51
Маріуполь окупанти вода
Окупанти припинили завозити питну воду у Лисичанськ, де третій рік відсутнє централізоване водопостачання, - Луганська ОВА
09:18
ппо
Сили ППО за ніч знищили 58 російських "шахедів": деякі полетіли до РФ, Білорусі та ТОТ Луганщини
09:06
Ексклюзив
ЗСУ
Сили оборони повною мірою зупинили просування ворога на Куп'янському напрямку, - комбат 92-ї ОШБр Федоренко
08:56
Радослав Сікорський
Сікорський заявив, що Польща мала б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували АЕС
08:46
Огляд
Чарівні слова, точка У та козаки з татарами - 5 книг про те, як досягти свого
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV