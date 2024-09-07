Буданов пояснив, чому вважає Telegram "загрозою національній безпеці"

Про це він заявив 7 вересня 2024 року в інтерв'ю Сергію Жадану на "Радіо Хартія".

Відповідаючи на запитання Жадана, чи є Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно, назвавши месенджер "загрозою національній безпеці".

Він додав, що згідно з офіційними дослідженнями, Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства.

"Це те, з чим ми живемо. І тут питання. Зрозумійте правильно, я теж не за те, щоб його просто взяти й закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб офізичити всі ці Telegram-канали", – сказав Буданов.

Очільник розвідки пояснив, якщо людина хоче вести свій Telegram-канал, вона має нести за це відповідальність, а не робити це анонімно.

"Якщо ти хочеш віщати якісь новини, то будь ласка, – зареєструйся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином РФ, який проживає у місті Москва, чи за якимось громадянином України. Тоді з людини є відповідальність особисто за те, що вона там публікує", – зазначив Буданов.