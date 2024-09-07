Буданов пояснив, чому вважає Telegram "загрозою національній безпеці"
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити
Про це він заявив 7 вересня 2024 року в інтерв'ю Сергію Жадану на "Радіо Хартія".
Відповідаючи на запитання Жадана, чи є Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно, назвавши месенджер "загрозою національній безпеці".
Він додав, що згідно з офіційними дослідженнями, Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства.
"Це те, з чим ми живемо. І тут питання. Зрозумійте правильно, я теж не за те, щоб його просто взяти й закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб офізичити всі ці Telegram-канали", – сказав Буданов.
Очільник розвідки пояснив, якщо людина хоче вести свій Telegram-канал, вона має нести за це відповідальність, а не робити це анонімно.
"Якщо ти хочеш віщати якісь новини, то будь ласка, – зареєструйся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином РФ, який проживає у місті Москва, чи за якимось громадянином України. Тоді з людини є відповідальність особисто за те, що вона там публікує", – зазначив Буданов.
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