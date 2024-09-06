Після арешту Дурова Telegram почне модерувати приватні чати
Telegram дозволив користувачам повідомляти модераторів про незаконний контент у приватних чатах після арешту генерального директора Павла Дурова
Про це пише TechCrunch.
На оновленій стрічці поширених запитань Telegram йдеться, що у месенджері відтепер є кнопка "Повідомити", за допомогою якою користувачі можуть позначити незаконний контент у приватних чатах для модераторів.
Крім того, платформа надала електронну адресу для автоматичного надсилання запитів на видалення, де користувачі можуть додати посилання на контент, який потребує уваги модераторів
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У попередніх формулюваннях на сторінці поширених запитань і відповідей зазначали, що "усі чати Telegram і групові чати є приватними для їхніх учасників. Ми не обробляємо жодних запитів, пов'язаних з ними".
Видання пише, що наразі незрозуміло, як ці зміни вплинуть на здатність Telegram відповідати на запити правоохоронних органів, і чи впливають взагалі.
Арешт засновника Telegram Дурова у Франції
Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.
27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.
28 серпня стало відомо, що Дурова взяли під судовий нагляд. Його можуть звільнити з-під варти після внесення застави. 31 cерпня Дуров під час допиту в Парижі зізнався у зв'язках з французькими спецслужбами.
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