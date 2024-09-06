Після арешту Дурова Telegram почне модерувати приватні чати

Про це пише TechCrunch.

На оновленій стрічці поширених запитань Telegram йдеться, що у месенджері відтепер є кнопка "Повідомити", за допомогою якою користувачі можуть позначити незаконний контент у приватних чатах для модераторів.

Крім того, платформа надала електронну адресу для автоматичного надсилання запитів на видалення, де користувачі можуть додати посилання на контент, який потребує уваги модераторів

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У попередніх формулюваннях на сторінці поширених запитань і відповідей зазначали, що "усі чати Telegram і групові чати є приватними для їхніх учасників. Ми не обробляємо жодних запитів, пов'язаних з ними".

Видання пише, що наразі незрозуміло, як ці зміни вплинуть на здатність Telegram відповідати на запити правоохоронних органів, і чи впливають взагалі.