Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Після арешту Дурова Telegram почне модерувати приватні чати

Після арешту Дурова Telegram почне модерувати приватні чати

Юлія Лаврук
6 вересня, 2024 п'ятниця
14:44
Технології Telegram

Telegram дозволив користувачам повідомляти модераторів про незаконний контент у приватних чатах після арешту генерального директора Павла Дурова

Зміст

Про це пише TechCrunch.

На оновленій стрічці поширених запитань Telegram йдеться, що у месенджері відтепер є кнопка "Повідомити", за допомогою якою користувачі можуть позначити незаконний контент у приватних чатах для модераторів.

Крім того, платформа надала електронну адресу для автоматичного надсилання запитів на видалення, де користувачі можуть додати посилання на контент, який потребує уваги модераторів

Читайте також: Тіньовий розробник Telegram та брат Павла Дурова: хто такий Микола Дуров

У попередніх формулюваннях на сторінці поширених запитань і відповідей зазначали, що "усі чати Telegram і групові чати є приватними для їхніх учасників. Ми не обробляємо жодних запитів, пов'язаних з ними".

Видання пише, що наразі незрозуміло, як ці зміни вплинуть на здатність Telegram відповідати на запити правоохоронних органів, і чи впливають взагалі. 

Арешт засновника Telegram Дурова у Франції

Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.

27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.

28 серпня стало відомо, що Дурова взяли під судовий нагляд. Його можуть звільнити з-під варти після внесення застави. 31 cерпня Дуров під час допиту в Парижі зізнався у зв'язках з французькими спецслужбами.

Теги:
Світ
Telegram
Читайте також:
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
4 вересня, 2024 середа
"Наступ у Курській області був помилкою, Україна рухається до поразки": маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 вересня
Дмитро Кулеба
Автор Ольга Бабишена
5 вересня, 2024 четвер
Зеленський прокоментував причину відставки голови МЗС Кулеби, - Суспільне
Північна операційна зона
Автор Ірена Моляр
5 вересня, 2024 четвер
Є ознаки, що ворог видихається, - майор запасу НГУ Гетьман
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.39
  • EUR
    Купівля 45.37
    Продаж 46.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 вересня
15:16
Ракетний удар по Покровську
У Покровську залишаються 24,5 тис. людей, а в громаді - 35 тис.,- ОВА
15:06
електроенергія
Через спадання спеки знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 6 вересня
14:52
Назарій і Дмитро Яремчуки
"Не такий простий": брати Яремчуки розповіли, яким музикант був батьком
14:48
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:16
Герман Галущенко
Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, пройдемо цю зиму в нормальному режимі, - Галущенко
14:11
Затримання агентів ФСБ РФ
"Полювали" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині: затримано агентів ФСБ
14:04
Укренерго
Шмигаль розповів, коли призначать нового керівника Укренерго та замінять членів наглядової ради, які подали у відставку
14:02
OPINION
Чому не поміняли прем'єр-міністра?
13:50
Оновлено
обстріл Павлоград
Окупанти вдарили балістикою по Павлограду: загинула людина, серед 55 постраждалих – троє дітей
13:43
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія виділила 40 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України
13:25
Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що 60% держбюджету йде на армію
13:24
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Для відновлення енергетики в Україні працюють три програми для громадян та бізнесу, - Шмигаль
13:07
Оновлено
Людмила Даниліна (праворуч), Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: Дементьєв приніс Україні золото у велоспорті, Даниліна срібло - в легкій атлетиці, а Ніколенко - бронзу в настільному тенісі
12:55
На фото: Таїсія Повалій
Мінʼюст подав до ВАКС позов про застосування санкції проти Таїсії Повалій
12:52
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: минулоріч виробництво зброї виросло втричі, від початку 2024 року - вдвічі
12:46
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Уряд Єрмака. Як Захід та суспільство не оцінили "заміну ліжок" в уряді
12:33
погода осінь
"Класичне бабине літо": Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати на вихідних
12:30
Klavdia Petrivna
Klavdia Petrivna попередила про шахраїв, які від її імені збирають гроші
12:17
Ексклюзив
агітаційні заходи
Військові не повинні працювати в ТЦК, цю систему потрібно реформувати, - нардеп Гончаренко
12:08
OPINION
Вадим Денисенко
Чергова мирна заява Путіна. Що вона означає?
12:00
Оновлено
Зеленський прибув до Німеччини
ППО, F-16, далекобійні ракети: Зеленський прибув до Німеччини й виступив на засіданні "Рамштайну"
11:47
Огляд
міжнародний огляд
Путін заявляє, що Донбас є головною метою війни, а в України новий міністр закордонних справ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
11:43
Оновлений склад Linkin Park
Уперше після загибелі Беннінгтона: Linkin Park повертаються після 7-річної перерви з новою вокалісткою та треком
11:36
Володимир Зеленський
За місяць боїв в Курській області російська армія втратила 6 тис. солдатів, - Зеленський
11:31
спека
Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень
10:49
Німеччина уряд
ФБР звинуватило Росію у спробах вплинути на вибори у Німеччині, щоб послабити підтримку України
10:26
Польова модульна кухня
У Міноборони допустили до постачання ЗСУ унікальну польову кухню-трансформер
10:13
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
На кінофестивалі у Венеції показали пропагандистське кіно Russians at war росіянки Трофімової, зняте на ТОТ України
10:11
Ексклюзив
Якість виробництва шахедів у РФ падає, хоча кількість зростає, - Згурець
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:03
OPINION
План "Потужні потуги"
09:52
На Донеччині пожежна машина підірвалась на ворожому снаряді: троє рятувальників поранені
09:32
ЗСУ
У Мінветеранів сказали, куди ветеранам і військовим звертатися за психологічною допомогою
09:13
Ексклюзив
полонені окупанти
"Головна мотивація - гроші": майор НГУ Кожубенко сказав, які причини воювати проти України називають полонені окупанти
08:48
обстріл
Росіяни вдарили по Люботину на Харківщині: поранили трьох жінок, пошкодили житлові будинки
08:35
сили ППО
У ніч на 6 вересня українська ППО збила 27 з 44 російських безпілотників
08:28
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті відбулося 181 боєзіткнення: найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках
08:21
втрати окупантів
За добу війни в Україні армія РФ втратила ППО, 7 танків та 1170 військовослужбовців
08:09
Держдепартамент США
США наклали санкції на компанії і судна, які незаконно намагалися транспортувати газ із РФ
08:01
OPINION
Яких міністерств вам ще бракує?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV