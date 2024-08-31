Дуров допомагав Франції запобігати терактам, але не розкривав "військову таємницю" РФ, - Liberation
Засновник Telegram Павло Дуров, затриманий у Франції, під час допиту в Парижі зізнався у зв'язках з французькими спецслужбами
Про це повідомляє Liberation.
За інформацією видання, Дуров, який має французьке громадянство, підтримував контакти з представниками Головного управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI).
Так, Дуров зустрічався з представниками контррозвідки в Дубаї, однак точна дата цієї зустрічі невідома.
Під час розмови Дуров нібито дав зрозуміти, що йому "було б недоречно розкривати інформацію, що становить військову таємницю".
Як зазначили джерела Liberation, Дуров також відкрив офіційний канал зв'язку з DGSI, де є гаряча лінія і спеціальна адреса електронної пошти. Завдяки обміну інформацією цими каналами вдалося запобігти кільком терактам.
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У виданні додали. що після затримання засновник Telegram висловив готовність до співпраці і віддав представникам правоохоронних органів Франції свій мобільний телефон і код доступу до нього.
Однак Дурову пред'явлено шість пунктів обвинувачення, включаючи відмову від співпраці з владою. Більшість звинувачень стосуються використання Telegram для здійснення тяжких злочинів. Адвокат Дурова назвав усі звинувачення абсурдними.
Що відомо про арешт Дурова у Франції
Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.
Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".
Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.
Президент Франції Емманюель Макрон також відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова. Він заявив, що це не є політичним рішенням, а затримання відбулося в рамках судового розслідування, що триває.
27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.
28 серпня стало відомо, що Дурова взяли під судовий нагляд. Його можуть звільнити з-під варти після внесення застави.
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