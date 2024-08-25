Російські політики кинулися допомагати Дурову: пікетують посольство Франції, вимагають "свободи слова"

Про це він повідомив у Телеграм.

Даванков і прихильники фракції "Нові люди", представником якої він є, вийшли, за їхніми словами, на мирну акцію біля посольства Франції у Москві.

"Люди приходять залишити паперовий літачок на підтримку Павла Дурова. Робіть так у Москві та інших містах", - закликав він.

На фото, опублікованих Даванковим, видно, що прихильники фракції "Нові люди" залишають на кущах білі паперові літачки, що є логотипом Telegram.

Фото: https://t.me/davankov

Уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москальова наполягає на тому, що справжньою причиною арешту Павла Дурова нібито є спроба закрити Телеграм. Вона називає платформу "інтернет-майданчиком, де можна дізнатися правду про події, що відбуваються у світі".

"Це викликає протест у всіх, хто прагне свободи слова та побудови багатополярного світу", - зазначила омбудсмен РФ.

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За її словами, затримання Дурова - це грубе порушення права на свободу слова. Москальова вважає це проявом подвійних стандартів щодо фундаментальних прав людини з боку демократичних держав.



"Влада Франції звинувачує Дурова у всіх смертних гріхах: пособництво в наркоторгівлі, педофілії та тероризмі… Вимагають отримати доступ до листування. Перекладають із хворої голови на здорову: замість того, щоб боротися зі злочинністю, дискримінацією та іншими порушеннями прав людини, вони прагнуть тотального контролю вираження думок, залізти вже під ковдру до кожної людини. Павло Дуров створив зручний, простий та доступний інструмент спілкування людей у ​​всьому світі, швидкий канал поширення інформації, вільної від цензури. Звісно, ​​багатьом це не подобається. А спадкоємцям Великої французької революції хочеться нагадати знамените висловлювання: "Я не згоден з жодним словом, яке ви кажете, але готовий померти за ваше право це говорити", - написала російська омбудсменка.