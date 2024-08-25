Дурова заарештували у Франції, а влада в Україні не хоче розглядати законопроєкт про Telegram
Отже, Павла Дурова, засновника російських мереж "Вконтакте" і Телеграм арештували у Франції. Це стало можливим, бо окрім російського у нього було французьке громадянство
За даними TF1, у Франції Дурову можуть висунути звинувачення, пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, продажем краденого і сексуалізованими злочинами проти дітей. Усе це - через відсутність модерації в Telegram, а також через відмову адміністрації месенджера співпрацювати з владою та застосування різноманітних інструментів Telegram - таких як криптовалюта та одноразовий номер. Французькі правоохоронні органи вважають Дурова співучасником злочинів, скоєних за допомогою Telegram, у зв'язку з відмовою від модерації контенту, зазначає співрозмовник BFMTV.
Отже, причина звинувачень - відмова мережі співпрацювати з державою і модерувати контент, не допускаючи злочинів.
Саме про це мій закон, який принципово не хоче розглядати влада, бо зробила Телеграм головним інструментом власної пропаганди.
Закон стосується не лише Телеграму, а й інших платформ поширення інформації. Причиною його появи стало використання росією таких мереж у війні проти нас.
Мій проєкт закону не пропонував нікого арештовувати. Він вимагає контактувати з українським регулятором, виконувати його вимоги, мати прозору власність. І у разі відмови проєкт забороняє використовувати такі мережі державним органам і сервісам з персональною інформацією.
Але цей проєкт, як раніше проєкт про заборону діяльності РПЦ роками лежить у Раді. Одна надія на те, що президенту Зеленському якийсь мудрий радник порадить не захищати злочинні антиукраїнські сервіси, а як у випадку з РПЦ очолити рух за наведення ладу у сфері інформаційної безпеки.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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