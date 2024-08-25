Засновника "ВКонтакті" і Telegram Дурова заарештували у Парижі: усі подробиці
39-річний програміст і підприємець Павло Дуров ввечері у суботу, 24 серпня 2024 року, затриманий в аеропорту Парижу після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки він має французьке громадянство
Про це поінформував паризький телеканал TF1.
Як наголошується, Дурова узяли під варту "близько 20:00 цієї суботи ввечері, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітній смузі аеропорту Ле-Бурже".
"39-річного франко-росіянина супроводжували охоронець і жінка", - йдеться у повідомленні.
Арешт здійснили співробітники Жандармерії повітряного транспорту.
Затримання Дурова відбулося відразу після його повернення з Азербайджану.
У чому Франція підозрює Дурова
"Правосуддя вважає, що відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструменти, які пропонує Telegram (одноразовий номер, криптовалюта тощо), робить його співучасником торгівлі наркотиками, злочинів проти дітей та шахрайства", - розповідає TF1.
Загалом Дурову загрожує 20 років ув'язнення.
За словами джерела, близького до розслідування, підприємець цього вечора "пропустився помилки", зупинившись у Парижі.
"Знаючи, що він персона нон грата у Франції, Павло Дуров мав звичку їздити в Емірати, країни колишнього СРСР, Південну Америку. Він дуже мало подорожував Європою і уникав країн, де Telegram знаходиться під наглядом", - стверджує TF1 з посиланням на неназваних правоохоронців.
BFM TV додає, що з моменту видачі поліцією Франції ордену на його арешт Дуров ще жодного разу не з'являвся у Франції.
"Тому його поява у Ле Бурже на даному етапі видається загадкою", - зазначає BFM TV.
Де зараз Дуров
Слідчі з Національного управління по боротьбі з шахрайством при митному департаменті Франції (ONAF) повідомили йому підозру та помістили під варту. Він має бути негайно представлений до слідчого судді, а в неділю йому буде офіційно висунуто обвинувачення у численних злочинах: причетності до тероризму, розповсюдженню наркотиків, шахрайству, відмиванню грошей, скупці крадених речей, поширенню кримінально караного контенту щодо дітей тощо.
"Павло Дуров потрапить до слідчого ізолятору. Це точно", - кажуть правоохоронці.
"На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів,щодо яких він не зробив нічого, аби пом’якшити (їхню згубну дію - ред.) чи співпрацювати", - каже джерело, близьке до справи.
"Його досудове ув'язнення після пред'явлення звинувачення фактично не викликає жодних сумнівів. Мільярдер Павло Дуров має значні можливості для втечі, гарантії від його представників авряд чи переконають суддів", - підсумовує TF1.
Офіційних коментарів від поліції та прокуратури Франції на тему затримання Дурова поки що не надходило.
Нагадаємо, Баку нещодавно відвідав російський диктатор Володимир Путін разом із групою супроводу.
Віцеспікер держдуми РФ Даванков звернувся до Лаврова: "Зараз його треба витягувати"
Підсанкційний перший заступник голови держдуми Росії, один з лідерів прокремлівської партії "Нові люди" терміново звернувся до очільника МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова з проханнями посприяти звільненню Дурова.
"Зараз його треба витягувати. Закликав голову МЗС Росії Сергія Лаврова виступити із закликом до французької влади звільнити Павла Дурова з-під варти", - заявив Даванков.
У випадку відмови французької влади випустити Дурова з-за ґрат Даванков пропонує "докласти усіх зусиль для його переміщення на територію ОАЕ або Російської Федерації".
Христо Грозев підтримав арешт Дурова
На думку європейського розслідувача, представника міжнародної OSINT-спільноти Bellingcat Христо Грозева, дії французької поліції є цілком виправданими.
"Його неспівробітництво з ФСБ на користь свободи слова, на жаль, повністю нейтралізується його неспівробітництвом ні з ким, щоб зупинити використання ТГ для всього жахливого. То був його вибір. Чи можна було робити одне й не робити інше?", - написав Грозев російською мовою в мережі Х, вочевидь, адресуючи свої слова передусім аудиторії в РФ.
До цього свого повідомлення розслідувач прикріпив скріншоти з незаконним контентом із Telegram'у.
Окупанти вже підписують снаряди "За Дурова!"
Кремлівська телевізійна пропагандистка Ольга Курлаєва розмістила у себе в ТГ-каналі світлину людину в формі зі снарядом в руках, на якому маркером написано:
"Zа ДуроVa!!!".
"Українці відповідатимуть за усе", - зазначила вона у супровідному тексті.
- Політичні та громадські діячі різних країн звинувачували Дурова й менеджмент "Телеграму" в співпраці з ФСБ. При цьому ними наводився такий аргумент: адміністрація "Телеграму" оперативно видаляла той чи інший визнаний "протиправним" контент лише на вимогу російських спецслужб.
- Дуров подібні звинувачення відкидав і публічно засуджував російську агресію проти України. Разом з тим, прокремлівські пропагандисти і органи влади РФ активно користуються "Телеграмом", зокрема поширюючи антиукраїнські фейки за допомогою анонімних тедеграм-каналів.
- У інформаційних повідомленнях Служби безпеки України щодо протидії вербуванню ФСБ/ГРУ українських громадян з метою збору розвідданих даних чи вчиненння диверсії (наприклад, підпалу автівок ЗСУ, саботажу мобілізації) теж зазвичай в якості головного технологічного інструменту росіян фігурує "Телеграм".
- Свій месенджер підприємець називав "повністю безпечним" для українців та противників режиму Путіна всередині РФ.
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