Армія РФ вночі запустила по Україні 81 БПЛА: сили ППО знищили 37 ворожих цілей
У ніч проти 30 січня російська окупаційна армія запустила по території України 81 безпілотник різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила 37 дронів
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, противник запустив 81 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із таких напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 37 безпілотників у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.
Зазначається, що 39 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Як повідомляють військові, внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний БПЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах - є загиблі, спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.
- Надвечір середи, 29 січня, російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Через вибух "шахеда" на околиці Чернігова виникла пожежа. У Сумах є загиблі, постраждали 9 людей.
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