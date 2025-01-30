Армія РФ вночі запустила по Україні 81 БПЛА: сили ППО знищили 37 ворожих цілей

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, противник запустив 81 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із таких напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 37 безпілотників у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.

Зазначається, що 39 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як повідомляють військові, внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний БПЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах - є загиблі, спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.