Ймовірно, РФ вже давно має доступ до систем шифрування Telegram, - експерт у сфері хмарних рішень Попінако
Керуючий партнер Innoware Дмитро Попінако припустив, що керівництво РФ вже давно отримало доступ до шифрувальних систем Telegram й може зчитувати повідомлення
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На мою субʼєктивну думку, керівництво РФ вже давно отримало доступ до шифрувальних систем мережі Telegram. Вони цим дуже активно користуються. Також зараз зʼявилась інформація, що Павло Дуров літав до Азербайджану, щоб вмовити Путіна не забороняти цей продукт на території РФ. Цілком ймовірно, що це можуть бути спецоперації", - вважає Попінако.
За словами експерта, слід розглянути заборону роботи Telergam на території України.
"Якщо проаналізувати всі події, які відбувались з Telegram, то дійсно можна дійти висновку, що цей продукт контролюється Росією, а не є приватним. Цілком ймовірно, що повідомлення в Telegram вже давно можуть бути зчитані ворогом. Тому до цього питання слід поставитись дуже серйозно і навіть розглянути заборону цього продукту на території України", - додав він.
- 25 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький запропонував регулювати в Україні роботу Telegram, який має російське походження
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