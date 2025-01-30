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Оновлено

Росіяни масовано атакують Донеччину: одна людина загинула, серед 14 поранених є діти

Юлія Лаврук
30 січня, 2025 четвер
14:54
Війна з Росією

Російська армія в четвер, 30 січня, масовано атакувала Донецьку область, внаслідок чого загинула людина, серед поранених є діти 7 і 8 років

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Станом на 13:50  було відомо, що внаслідок обстрілів у Краматорську поранення отримали 13 людей, у тому числі двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Обсяги пошкоджень наразі встановлюють.

О 14:44 в МВС України повідомили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше три багатоквартирних будинки в центрі Краматорська. За попередніми даними, російські окупанти вдарили по місту з РСЗВ "Торнадо-С".

Фото: МВС України

Крім того, в Іванопіллі через атаки РФ загинула людина, пошкоджено 7 будинків. Також у Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки, а в Білокузьминівці – 6 будинків.

У Комарі в результаті ворожих ударів пошкоджено 25 приватних будинків, із них 7 зруйновані повністю.
До того ж одна людина поранена у Часовому Яру.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку. Бережіть себе! Евакуюйтесь!" – наголосив Філашкін.

  • Протягом минулої доби, 29 січня, російська окупаційна армія вбила одного мирного жителя Донецької області. Ще чотири людини отримали поранення.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Краматорськ
Донеччина
Костянтинівка
Часів Яр
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