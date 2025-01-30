Президентка Мексики відреагувала на рішення Google перейменувати Мексиканську затоку на Американську
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум звернулася до Google через рішення перейменувати Мексиканську затоку на Американську у Google Maps для користувачів США: вона заявила, що США не мають права односторонньо змінювати назву
Про це інформує Reuters.
Вказано, що президентка написала листа Googlе. У ньому вона наголосила, що США не можуть в односторонньому порядку змінювати назву водойми, яку вони поділяють з Кубою і Мексикою.
На її думку, США не можуть юридично перейменувати затоку, оскільки Конвенція ООН з морського права диктує, що суверенна територія окремої країни простягається лише на близько 22 кілометри від берегової лінії.
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"Зміна назви може відповідати лише 12 морським милям (або ж 22 км) від берегової лінії Сполучених Штатів Америки", - йдеться у листі.
Шейнбаум додала, що Мексика звернулася до Google з закликом відображати карту "Мексиканської Америки" у пошуковій системі. До цього вона пропонувала у відповідь на дії Трампа перейменувати Північну Америку на "Мексиканську Америку", оскільки історично вона позначалася на картах саме так.
- 25 січня Міністерство внутрішніх справ США оголосило про зміну кількох географічних назв відповідно указу президента Дональда Трампа: зокрема, Мексиканську затоку перейменували на Американську.
- Згодом Google Maps заявила, що змінить назву Мексиканської затоки на Американську після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США. Нову назву затоки бачитимуть лише користувачі зі Сполучених Штатів, коли для мексиканців змін у картах не буде. Водночас інші країни бачитимуть обидві назви затоки.
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