Google Maps перейменує Мексиканську затоку на Американську для користувачів США

Про це йдеться в повідомленні компанії у Х.

Нову назву затоки бачитимуть лише користувачі зі Сполучених Штатів, коли для мексиканців змін у картах не буде. Водночас інші країни бачитимуть обидві назви затоки.

"Також давня практика: коли офіційні назви різняться між країнами, користувачі Maps бачать свою офіційну місцеву назву. Всі в решті світу бачать обидві назви. Це стосується і цього випадку", - резюмували в Google.