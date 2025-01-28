Google Maps перейменує Мексиканську затоку на Американську для користувачів США
Google Maps, яка належить Google, змінить назву Мексиканської затоки на Американську після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США
Про це йдеться в повідомленні компанії у Х.
Нову назву затоки бачитимуть лише користувачі зі Сполучених Штатів, коли для мексиканців змін у картах не буде. Водночас інші країни бачитимуть обидві назви затоки.
"Також давня практика: коли офіційні назви різняться між країнами, користувачі Maps бачать свою офіційну місцеву назву. Всі в решті світу бачать обидві назви. Це стосується і цього випадку", - резюмували в Google.
- 25 січня Міністерство внутрішніх справ США оголосило про зміну кількох географічних назв, відповідно указу президента Дональда Трампа: зокрема, Мексиканську затоку перейменували на Американську.
- Раніше президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у відповідь на пропозицію Трампа змінити назву Мексиканської затоки, запропонувала перейменувати Північну Америку.
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