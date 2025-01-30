"У найгірших комуністичних традиціях": нардепка Федина прокоментувала відсторонення Порошенка від пленарних засідань ВР

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"На регламентному комітеті четверо "Слуг Народу" і двоє представників колишнього ОПЗЖ - більшість комітету, шестеро осіб, проголосували за рекомендацію відсторонити Петра Порошенка від участі у пленарних засіданнях на пів року. Тобто це висновок.

А за що ж саме? За те, що нібито Петро Порошенко у дискусії про забезпечення дронами наших військовослужбовців на передовій вжив щодо Богдана Яременка, який хамив, і це я можу засвідчити, лексику, яку зазвичай використовує Володимир Олександрович у своїх останніх інтерв'ю.

Питання в тому, що жодного документа, жодного запису, який це підтверджує, на комітеті розглянуто не було. Але я також можу засвідчити, що в той момент і неодноразово перед цим Богдан Яременко дозволяв собі розпускати руки щодо Петра Порошенка. І нашим депутатам доводилося ставати живим щитом, щоб цей пан не завдав ніякої шкоди людині, яка настільки багато допомагає фронту", - наголосила Федина.

Народна депутатка України також додала, що "депутати від партії "Слуга Народу" вирішили розглянути ситуацію та зробити слухання в найгірших традиціях комуністичних трійок, де людину оголошували винною тільки тому, що вона не подобалася радянській владі. Петро Порошенко не подобається "Слугам Народу", і відповідно вони влаштовують "полювання на відьом", що ми бачимо протягом останніх кількох тижнів, і цей діагноз загострюється", - резюмувала Федина.