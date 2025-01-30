"У найгірших комуністичних традиціях": нардепка Федина прокоментувала відсторонення Порошенка від пленарних засідань ВР
Народна депутатка України Софія Федина розповіла, за що саме Петра Порошенка відсторонили від пленарних засідань ВР на пів року
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"На регламентному комітеті четверо "Слуг Народу" і двоє представників колишнього ОПЗЖ - більшість комітету, шестеро осіб, проголосували за рекомендацію відсторонити Петра Порошенка від участі у пленарних засіданнях на пів року. Тобто це висновок.
А за що ж саме? За те, що нібито Петро Порошенко у дискусії про забезпечення дронами наших військовослужбовців на передовій вжив щодо Богдана Яременка, який хамив, і це я можу засвідчити, лексику, яку зазвичай використовує Володимир Олександрович у своїх останніх інтерв'ю.
Питання в тому, що жодного документа, жодного запису, який це підтверджує, на комітеті розглянуто не було. Але я також можу засвідчити, що в той момент і неодноразово перед цим Богдан Яременко дозволяв собі розпускати руки щодо Петра Порошенка. І нашим депутатам доводилося ставати живим щитом, щоб цей пан не завдав ніякої шкоди людині, яка настільки багато допомагає фронту", - наголосила Федина.
Народна депутатка України також додала, що "депутати від партії "Слуга Народу" вирішили розглянути ситуацію та зробити слухання в найгірших традиціях комуністичних трійок, де людину оголошували винною тільки тому, що вона не подобалася радянській владі. Петро Порошенко не подобається "Слугам Народу", і відповідно вони влаштовують "полювання на відьом", що ми бачимо протягом останніх кількох тижнів, і цей діагноз загострюється", - резюмувала Федина.
- Партія "Європейська Солідарність" заявила, що українська влада дала доручення заблокувати депутатську діяльність нардепа Петра Порошенка на пів року. Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував ВР підтримати відповідне рішення.
- Народний депутат України Олег Синютка вважає, що влада почала перейматися не обороною країни, а усуненням тих, кого вважає опонентами на виборах.
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