Нардеп Синютка про відсторонення Порошенка від пленарних засідань ВР: влада усуває тих, кого вважає опонентами на виборах

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не вважаю, що це рішення про відсторонення Порошенка від пленарних засідань ВР було прийняте регламентним комітетом, оскільки він має діяти в спосіб, передбачений чинним законодавством. Жодної юридичної або документальної підстави, жодного доказу не наведено. Це просто частина "Слуг Народу", і колишні члени ОПЗЖ вирішили, що треба усунути лідера опозиції з парламентської зали. Тобто це виконання замовлень влади", - зазначив Синютка.

Народний депутат України зауважив, що "якщо подивитися на ланцюжок, який сьогодні відстежується: спочатку арешт бойових генералів, потім наступ на місцеве самоврядування та територіальні громади, і тепер усунення Порошенка з парламентської зали, то виникає думка, що влада почала перейматися не обороною країни, а просто усуває тих, кого вона бачить опонентами на виборах". Тому, на його переконання, не про те сьогодні думає влада. Займатися треба зовсім іншими справами.

Народний депутат України також додав, що відбулася атака на українську гідність, що може спровокувати парламентську кризу й точно не буде грати на користь міжнародному іміджу нашої країни.

"Наразі Порошенко перебуває за межами країни. Сьогодні він зустрічається у Франції, вчора були зустрічі в Сенаті Франції. Всюди з уст лідера партії "Європейська Солідарність" звучать три тези: "Допоможіть Україні коштами, дайте Збройним Силам України найбільше й найякіснішої зброї та збільшуйте санкції проти Росії". Але це комусь не подобається", - наголосив Синютка.