"Євросолідарність" заявила, що влада планує на пів року заблокувати депутатську діяльність Порошенка
Партія "Європейська Солідарність" заявила, що українська влада дала доручення заблокувати депутатську діяльність нардепа Петра Порошенка на пів року
Про це йдеться у заяві "Європейської Солідарності".
"За інформацією "Європейської Солідарності", Банкова дала доручення "слугам" повністю заблокувати депутатську діяльність лідера опозиції Петра Порошенка і позбавити його можливості брати участь у пленарному засіданні наступної сесії, тобто на пів року", - йдеться в публікації.
Зазначається, що на 30 січня запланований регламентний комітет за скаргою народного депутата Микити Потураєва, який вимагає позбавити Порошенка права бути присутнім на пленарному засіданні за начебто образу парламентаря Богдана Яременка в приватному діалозі.
"За нашою інформацією, ОП особисто обдзвонював депутатів – членів регламентного комітету, аби забезпечити явку і правильне голосування", - пише партія.
"ЄС" заявила, що розцінює ці дії влади як політичний тиск і вибірковість.
- 18 січня "Європейська Солідарність" заявила про політичний тиск та політично вмотивовані кримінальні справи, які штампує влада проти депутатів опозиційної фракції у ВР.
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