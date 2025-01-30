"Євросолідарність" заявила, що влада планує на пів року заблокувати депутатську діяльність Порошенка

Про це йдеться у заяві "Європейської Солідарності".

"За інформацією "Європейської Солідарності", Банкова дала доручення "слугам" повністю заблокувати депутатську діяльність лідера опозиції Петра Порошенка і позбавити його можливості брати участь у пленарному засіданні наступної сесії, тобто на пів року", - йдеться в публікації.

Зазначається, що на 30 січня запланований регламентний комітет за скаргою народного депутата Микити Потураєва, який вимагає позбавити Порошенка права бути присутнім на пленарному засіданні за начебто образу парламентаря Богдана Яременка в приватному діалозі.

"За нашою інформацією, ОП особисто обдзвонював депутатів – членів регламентного комітету, аби забезпечити явку і правильне голосування", - пише партія.

"ЄС" заявила, що розцінює ці дії влади як політичний тиск і вибірковість.