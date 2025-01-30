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"Євросолідарність" заявила, що влада планує на пів року заблокувати депутатську діяльність Порошенка

Катерина Єсікова
30 січня, 2025 четвер
09:55
Суспільство Петро Порошенко

Партія "Європейська Солідарність" заявила, що українська влада дала доручення заблокувати депутатську діяльність нардепа Петра Порошенка на пів року

Зміст

Про це йдеться у заяві "Європейської Солідарності".

"За інформацією "Європейської Солідарності", Банкова дала доручення "слугам" повністю заблокувати депутатську діяльність лідера опозиції Петра Порошенка і позбавити його можливості брати участь у пленарному засіданні наступної сесії, тобто на пів року", - йдеться в публікації.

Зазначається, що на 30 січня запланований регламентний комітет за скаргою народного депутата Микити Потураєва, який вимагає позбавити Порошенка права бути присутнім на пленарному засіданні за начебто образу парламентаря Богдана Яременка в приватному діалозі.

"За нашою інформацією, ОП особисто обдзвонював депутатів – членів  регламентного комітету, аби забезпечити явку і правильне голосування", - пише партія.

"ЄС" заявила, що розцінює ці дії влади як політичний тиск і вибірковість.

  • 18 січня "Європейська Солідарність" заявила про політичний тиск та політично вмотивовані кримінальні справи, які штампує влада проти депутатів опозиційної фракції у ВР.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Петро Порошенко
Опоблок
Слуга народу
Європейська солідарність
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