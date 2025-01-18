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Банкова готується до виборів як у диктаторській Росії: "Європейська Солідарність" заявляє про тиск

Анатолій Буряк
18 січня, 2025 субота
13:58
Суспільство Символіка партії "Європейська Солідарність"

Партія "Європейська Солідарність" заявляє про політичний тиск та політично вмотивовані кримінальні справи, які штампує влада проти депутатів опозиційної фракції у ВР

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Зокрема, йдеться про переслідування нардепа Андрія Лопушанського з Львівщини, зазначається у заяві партії "ЄС", оприлюдненій у суботу, 18 січня 2025 року.

"Нас неодноразово попереджали про наказ влади максимально тиснути на команду "Європейської Солідарності". Йдеться про наказ витягнути бодай щось на Порошенка і членів команди, задіяти всі можливі інструменти тиску, в тому числі через родини – від нових кримінальних справ до обшуків. Але ми не очікували, що все буде настільки бєспрєдєльно і абсурдно", - кажуть у "Європейській Солідарності".

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Як наголошується, до Лопушанського зранку в суботу прийшло ДБР з обшуком "у справі шестирічної давнини, де якимось боком фігурує член його родини". "Справа була закрита ще у 2020 році за відсутністю складу злочину, але чомусь поновлена місяць тому. Мова йде про закупівлю лампочок для селищної ради приватною структурою, до якої член родини А. Лопушанського не мав відношення й не впливав ані на ціноутворення, ані на інші питання цього контракту", - стверджують у "ЄС".

"Обшук відбувся з грубим порушенням закону – слідчі не мали ордеру, підписаного в.о. генерального прокурора, і збираються узаконити цей бєспрєдєл в Печерському суді вже після проведення", - заявляють опозиціонери.

Андрій Лопушанський відомий на своєму окрузі допомогою ЗСУ, родинам загиблих військових, оздоровленням дітей військовослужбовців. 

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"Але для влади головне - він член "ЄС", й тому треба йти по "портновському безпределу", - підкреслюють у "Євросолідарності".

У листопаді минулого року Андрій пережив складну операцію і мав тривалий лікарняний, слідчі своїми діями вже довели нашого колегу до погіршення стану здоровʼя і зараз він знаходиться в лікарні.

"Маємо сказати, що інші члени фракції "ЄС" і члени родин депутатів отримали інформацію про негласні слідчі дії, поновлення і відкриття нових кримінальних справ з боку репресивних органів. Немає жодного депутата "ЄС", хто б не відчув за ці роки на собі і наших родинах або інформаційні атаки від різних приготованих владою телеграм каналів та "студій", або ж тиск "правосуддя Зеленського", судами якого і досі керує Портнов, а ДБР, прокуратура та інші структури перетворилися на репресивну філію Банкової. Кампанію тиску і дискредитації на Петра Порошенка влада цілеспрямовано проводить всі ці шість років і буквально щоденно, що помітно всім", - оцінюють ситуацію однопартійці Лопушанського.

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"ЄС" вважає це "стартом виборчої кампанії влади в спосіб, який є дуже типовим для диктаторської Росії, де початком є розправа з опонентами і їх родинами". 

"Найприкріше, що це відбувається в умовах агресивної війни Російської Федерації, протистояти якій ми можемо, лише втримуючи єдність всередині країни. Як її тримає влада, сьогодні бачить вся країна. Це треба припинити, Володимире Олександровичу, бо ворог один. Ви саме це проголошували ще недавно в Раді, сто разів повторюючи слово "єдність". "ЄС" вимагає від влади припинити тиск на опозицію. Перестаньте штампувати політично вмотивовані справи. Займіться війною  Путіним!", - підсумували в "Європейській Солідарності".

Теги:
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вибори
політика
Петро Порошенко
львівщина
Володимир Зеленський
ДБР
Європейська солідарність
новини Львівщини
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