Вибори в Україні можна провести не раніше ніж через пів року після закінчення війни, - Шуляк
Очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила, що вибори в Україні можуть відбутися не раніше ніж через шість місяців після скасування воєнного стану
Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Шуляк, у грудні 2023 року всі парламентські фракції та групи збиралися на обговорення, яке назвали Діалогами Моне, де був підписаний документ про те, що всі погоджуються з можливістю проведення виборів в Україні через 6 місяців після закінчення воєнного стану.
"Тобто пів року - це мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", - зазначила політикиня.
Вона наголосила, що на передовій наразі перебувають сотні тисяч військових, які мають право не просто приходити на голосування на виборах, а й бути обраними. За словами Шуляк, це можливо лише після завершення війни, коли військові будуть демобілізовані та за бажанням зможуть включитися у виборчий процес.
Нардепка також прокоментувала заяви про те, що влада нібито готується до проведення онлайн-голосування і використання Дії під час виборів. Вона назвала цю інформацію маніпуляціями.
"Дуже багато є спекуляцій стосовно онлайн-голосування і використання Дії. Є такий нюанс, якщо ми говоримо про онлайн-голосування і досвід інших країн, це повинна бути абсолютно незалежна система, якою в наших реаліях може займатися ЦВК. Наскільки мені відомо, ЦВК не має своєї Дії", - сказала Шуляк.
Вона додала, що, враховуючи досвід Естонії та Фінляндії, аби втілити можливість голосування онлайн, може знадобитися до 25 років.
- Якби не юридичні обмеження воєнного стану, чергові президентські вибори мали б відбутися в Україні навесні минулого 2024 року. Зокрема, президент Володимир Зеленський пояснив, від чого буде залежати його рішення щодо висунення на другий термін повноважень під час проведення президентських виборів за закінчення війни з РФ.
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