Вибори в Україні можна провести не раніше ніж через пів року після закінчення війни, - Шуляк

Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Шуляк, у грудні 2023 року всі парламентські фракції та групи збиралися на обговорення, яке назвали Діалогами Моне, де був підписаний документ про те, що всі погоджуються з можливістю проведення виборів в Україні через 6 місяців після закінчення воєнного стану.

"Тобто пів року - це мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", - зазначила політикиня.

Вона наголосила, що на передовій наразі перебувають сотні тисяч військових, які мають право не просто приходити на голосування на виборах, а й бути обраними. За словами Шуляк, це можливо лише після завершення війни, коли військові будуть демобілізовані та за бажанням зможуть включитися у виборчий процес.

Нардепка також прокоментувала заяви про те, що влада нібито готується до проведення онлайн-голосування і використання Дії під час виборів. Вона назвала цю інформацію маніпуляціями.

"Дуже багато є спекуляцій стосовно онлайн-голосування і використання Дії. Є такий нюанс, якщо ми говоримо про онлайн-голосування і досвід інших країн, це повинна бути абсолютно незалежна система, якою в наших реаліях може займатися ЦВК. Наскільки мені відомо, ЦВК не має своєї Дії", - сказала Шуляк.

Вона додала, що, враховуючи досвід Естонії та Фінляндії, аби втілити можливість голосування онлайн, може знадобитися до 25 років.