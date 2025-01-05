Зеленський прийме рішення щодо повторного терміну, залежно від того "як завершиться ця війна"
Український президент Володимир Зеленський пояснив, від чого буде залежати його рішення щодо висунення на другий термін повноважень під час проведення президентських виборів по закінченню війни з РФ
Про це він сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, запис якого пресслужба глави держави оприлюднила ввечері у неділю, 5 січня 2025 року.
За словами Зеленського, на його рішення щодо можливого другого терміну впливатимуть три чинники: яким саме чином Україна завершить цю війну, настрої виборців та що з приводу його повторного обрання на президентському посаду, казатиме його родина.
"Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Усе залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей, в першу чергу, і, звичайно ж, від моєї сім'ї", - пояснив чинний президент, додавши водночас, що у нього ще "не було часу" аби обговорити це питання в родинному колі.
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"Не було можливості, тому що зараз ми про це не думаємо... Ми з сім'єю не замислювалися над цим серйозно. Це ж війна. Як можна думати про те, що буде потім?! Це дуже важко. Справді, дуже важко", - зазначив Зеленський.
Попри те, що питання його можливої повторної участі у виборах президента ще не обговорювалося у нього вдома, деякі політики, зокрема, від опозиції, додав він, вже багато про це говорять.
- Якби не юридичні обмеження воєнного стану, чергові президентські вибори мали би відбутися в Україні навесні минуло 2024 року.
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