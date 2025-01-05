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Зеленський прийме рішення щодо повторного терміну, залежно від того "як завершиться ця війна"

Анатолій Буряк
5 січня, 2025 неділя
21:30
Суспільство

Український президент Володимир Зеленський пояснив, від чого буде залежати його рішення щодо висунення на другий термін повноважень під час проведення президентських виборів по закінченню війни з РФ

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Про це він сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, запис якого пресслужба глави держави  оприлюднила ввечері у неділю, 5 січня 2025 року.

За словами Зеленського, на його рішення щодо можливого другого терміну впливатимуть три чинники: яким саме чином Україна завершить цю війну, настрої виборців та що з приводу його повторного обрання на президентському посаду, казатиме його родина.

"Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Усе залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей, в першу чергу, і, звичайно ж, від моєї сім'ї", - пояснив чинний президент, додавши водночас, що у нього ще "не було часу" аби обговорити це питання в родинному колі.

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"Не було можливості, тому що зараз ми про це не думаємо... Ми з сім'єю не замислювалися над цим серйозно. Це ж війна. Як можна думати про те, що буде потім?! Це дуже важко. Справді, дуже важко", - зазначив Зеленський.

Попри те, що питання його можливої повторної участі у виборах президента ще не обговорювалося у нього вдома, деякі політики, зокрема, від опозиції, додав він, вже багато про це говорять.

  • Якби не юридичні обмеження воєнного стану, чергові президентські вибори мали би відбутися в Україні навесні минуло 2024 року. 
Теги:
Новини
вибори
політика
вибори президента
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Воєнний стан
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