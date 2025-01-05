Зеленський прийме рішення щодо повторного терміну, залежно від того "як завершиться ця війна"

Про це він сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, запис якого пресслужба глави держави оприлюднила ввечері у неділю, 5 січня 2025 року.

За словами Зеленського, на його рішення щодо можливого другого терміну впливатимуть три чинники: яким саме чином Україна завершить цю війну, настрої виборців та що з приводу його повторного обрання на президентському посаду, казатиме його родина.

"Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Усе залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей, в першу чергу, і, звичайно ж, від моєї сім'ї", - пояснив чинний президент, додавши водночас, що у нього ще "не було часу" аби обговорити це питання в родинному колі.

Читайте також: Володимир Ар'єв. Жодних "але". Зеленський не має йти на другий термін

"Не було можливості, тому що зараз ми про це не думаємо... Ми з сім'єю не замислювалися над цим серйозно. Це ж війна. Як можна думати про те, що буде потім?! Це дуже важко. Справді, дуже важко", - зазначив Зеленський.

Попри те, що питання його можливої повторної участі у виборах президента ще не обговорювалося у нього вдома, деякі політики, зокрема, від опозиції, додав він, вже багато про це говорять.