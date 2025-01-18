Є кілька факторів, якому цьому сприяють.

1. Колосальне падіння довіри до влади. Останні опитування показують вражаюче падіння довіри. Якщо президент ще зберігає позитивний баланс, то про інші органи влади взагалі немає, що говорити. ВР б’є рекорди суспільної ненависті. В ЗСУ це особливо відчувається. Недалеко і пішов уряд, чия компетентність і до війни викликала питання.

2. Зростання кризи управління. Очевидно, що ріст цін, ріст податків, і відсутність управлінського лідерства викличуть негатив і запит на зміни в уряді. Те, що знали одиниці, скоро стане відчутно всім. Але брак ефективних кадрів, і брак лідерства (коли люди взагалі не знають хто міністри, і яка в них відповідальність) - не могли не призвести до кризи.

3. Крах еліти. Очевидно, що чинна еліта, у вигляді нардепів та міністрів не відповідає ані військовій ситуації, ані суспільному запиту. Регулярні корупційні скандали, все той же брак лідерства, і вишенька на торті — Рада, яка працює завдяки ОПЗЖ (на 4 році війни), змушують суспільство відкидати цю еліту.

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У нормальних умовах — це вирішується на виборах, і хоча зараз це не можливо — суспільний запит від цього не зникає. Вдатись до "перестановки ліжок", мабуть, вже не спрацює. Тому відповіддю на це буде часткове оновлення уряду весною, і можливі перевибори ради на осінь.

Щодо перевиборів, то так — технічно це зробити важко, однак, мова не стільки про вибори як такі, як про оновлення еліти. Тут можливі різні варіанти. Наприклад, спеціальні вибори виключно на час війни. Або можливо замість Ради створення іншого органу, на час війни. Так, це все не конституційно, і знайти правильних юридичних рішень буде важко. Але от що буде ще складніше — це стримувати суспільну ненависть до еліти. В будь-якому разі я прогнозую на осінь якісь рішення щодо оновлення еліти.

Загалом, рік буде кращий чим 2024. Але не менш нервовий. Трамп буде своїми заявами лоскотати нерви всім. Бойові дії будуть схожі з 2024, з просуванням орків, але незначним, з нашими операціями, але без розгрому орків. Переговори з росіянами будуть, але без припинення бойових дій і жодних успіхів. Підтримка від Заходу буде на тому ж рівні, що і була.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист