Ми чітко бачимо, як активізувався в медійному план Зеленський. Роздає інтерв'ю направо й наліво, але з розрахунком, в першу чергу, на те, що ці інтерв'ю побачить Трамп та його команда. Саме він є головним реципієнтом.

Вже за 2 тижні Трамп стане президентом. І до Києва таки приїде його спецпредставник Кіт Келлог. Щоби особисто поговорити із Зе і донести йому візію Трампа на майбутнє. І війни, і самого Зе. Без будь-яких посередників. Надто ж — Єрмака.

Як відомо, візит Єрмака до США був провальним. Йому чітко вказали, що з ним справи вести не будуть. І що він взагалі не буде ніяким каналом комунікації між новою адміністрацією США та українською владою.

Так що різка медійна активізація Зе — вона якраз про діалог з Трампом.

А тепер щодо того, що може запропонувати Келлог. З інфою моїх джерел з тих, хто брав участь в адвокаційних поїздках до США і мав спілкування з людьми Трампа, Келлог передасть вимогу провести президентські вибори, попри те, чи будуть припинені бойові дії. За словами джерел, це нібито дасть можливість США, ЄС і Росії вести переговори про завершення російсько-української війни з наступним Президентом України. Яким сам Зе навряд стане.

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Нібито Келлог може доволі жорстко запропонувати дві прості альтернативи.

Перша – погодитися на проведення виборів, з організацією яких допоможуть США і міжнародні партнери. Під гарантії Трампа щодо припинення бойових дій на час їх проведення.

Тоді нібито Зе та його команда отримають від Вашингтону такий собі "золотий парашут". Тобто, гарантії йому та його близьким людям недоторканності та можливість жити краще життя після відходу з посади на Заході.

Друга альтернатива — якщо Зеленський не погоджується на проведення президентських виборів і захоче йти сам, тоді Сполучені Штати залучають всі офіційні та неофіційні важелі проти нього та його команди, включаючи інформацію про корупційні злочини, які здійснило оточення президента ще з 2019 року. Коли Трамп, до речі, теж ще був на посаді.

Нібито тоді під удар потраплять всі найближчі менеджери Зе, у справах не тільки грошових, а й державної зради, управління війною тощо. Плюс є чимало ображених людей з оточення Зе, які готові багато чого сказати.

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Власне, ультиматум Келлога цілком може звестися до простого вибору: або ти підписуєш перемир'я, забезпечуєш чесні вибори, на які сам не йдеш і живеш далі, як герой, або всі гріхи будуть витягнуті назовні. І піти все одно прийдеться — але вже із соромом.

За моєю інфою, американці вже зробили дуже прозорий натяк. Кілька днів тому НАБУ прийшло до очільника контррозвідки СБУ, генерал-майора Олександра Поклада, після якого він був за день звільнений з посади.

Це той самий, який куратор спецслужб від ОП і близька до Єрмака людина. Якого, за чутками, Єрмак дуже хотів і хоче призначити замість Буданова на пост очільника ГУР.

І тут до нього раптом приходить НАБУ. Цікавий збіг, правда ж?

Кароч, я б всі інтерв'ю Зе розглядав саме через призму діалогу з Трампом і підготовки до розмови з Келлогом.

І матюки — це найменш цікава деталь процесу.

*Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

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