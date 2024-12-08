"Влада розпочала підготовку до виборів": політолог Рейтерович про створення Міністерства єдності

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Наскільки мені відомо, ключовим завданням нового Міністерства єдності буде відкриття виборчих дільниць за кордоном. Зараз вони активно будуть працювати над цим питанням та думати, як максимально залучити всіх громадян України, які перебувають за кордоном, до процесу майбутнього волевиявлення. Так що пан Чернишов матиме дуже багато роботи. Оскільки йому потрібно буде обʼїздити чимало країн і займатися такими важливими питаннями. Я гадаю, що в Україні він перебуватиме не так часто, а буде часто у відрядженнях. З усього іншого, на мою думку, це лише зміна вивіски з Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство єдності, а питання внутрішніх переселенців далі будуть знаходитись у поганому стані, як це було до цього", - пояснив Рейтерович.

Політолог додав, що розглядається сценарій проведення виборів в Україні вже у 2025 році. Тому вже зараз розпочинають підготовку до виборчого процесу.

"Думаю, що весь цей процес підготовки до виборів буде подаватись як створення центрів комунікації з нашими переселенцями. Втім, дуже просто потім перетворити ці центри на виборчі дільниці. Тому наскільки мені відомо, ключовим завданням Міністерства єдності є саме підготовка до виборів. Одне з них - визначати точно, скільки українців знаходиться за кордоном. А потім подумати, як правильно використати цей електоральний ресурс і, судячи з інформації, яка лунає з Банкової, це має відбутись у 2025 році", - додав він.