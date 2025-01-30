Робота українки Марії Гайдук перемогла на 59-й Болонській виставці ілюстраторів

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Болонська виставка ілюстраторів, заснована ще 1967 року, є однією з найпрестижніших платформ для відкриття нових талантів у світі книжкової графіки. Щороку вона привертає увагу сотень художників і видавців з усього світу. Болонський ярмарок дитячої книги оприлюднив список переможців 59-ї виставки ілюстраторів. До нього увійшла і українська художниця Марія Гайдук.

Переможцями стали ілюстрації 77 авторів із 29 країн світу. Загалом заявки на участь подали 4 374 митці, надіславши 21 870 робіт.

Окрім цього до списку фіналістів увійшли 324 митці з 89 країн світу, зокрема і п’ятеро українських художниць-ілюстраторок: Марія Гайдук, Оксана Драчковська, Софія Купріянова, Анна Іваненко та Олеся Секереш.

Один з фіналістів матиме можливість створити айдентику для Болонського ярмарку дитячої книги 2026 року. Кураторський супровід цього проєкту здійснюватиме дизайн-студія Chialab.

62-й Болонський ярмарок дитячої книги - 2025 триватиме з 31 березня по 3 квітня. Стенд з українськими видавцями вже усьоме організовує Український інститут книги. Після завершення ярмарки переможці виставки вирушають у 2-річне турне, де продемонструють свої роботи на культурних майданчиках у столицях та містах по всьому світу.

