Очільник МЗС Польщі Сікорський обговорив війну РФ проти України з іранським колегою
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 30 січня провів телефонну розмову з главою іранського МЗС Аббасом Арагчі. Говорили, зокрема, про війну РФ проти України
Про це повідомило польське зовнішньодипломатичне відомство в Х.
За словами Сікорського, він провів "відверту розмову" з Арагчі про російську агресію проти України.
"Іранська сторона привітала Польщу з головуванням в Європейському Союзі. Відверта розмова також стосувалася агресії Росії проти України, іранської ядерної програми та ситуації на Близькому Сході", - зазначили в МЗС Польщі.
- 17 січня російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між країнами терміном на 20 років.
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