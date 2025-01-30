Очільник МЗС Польщі Сікорський обговорив війну РФ проти України з іранським колегою

Про це повідомило польське зовнішньодипломатичне відомство в Х.

За словами Сікорського, він провів "відверту розмову" з Арагчі про російську агресію проти України.

"Іранська сторона привітала Польщу з головуванням в Європейському Союзі. Відверта розмова також стосувалася агресії Росії проти України, іранської ядерної програми та ситуації на Близькому Сході", - зазначили в МЗС Польщі.

Minister @sikorskiradek rozmawiał ???? z min. SZ Iranu Sayyedem Abbasem Araghchi.



Strona irańska pogratulowała Polsce objęcia prezydencji w Unii Europejskiej. Szczera rozmowa dotyczyła także agresji Rosji na Ukrainę, irańskiego programu atomowego i sytuacji na Bliskim Wschodzie. pic.twitter.com/q4JKJ85FFX — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???????? (@MSZ_RP) January 30, 2025