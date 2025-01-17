Путін та президент Ірану Пезешкіан підписали договір про "стратегічне партнерство"

Про це пише ТАСС.

"Путін та Пезешкіан підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном", - повідомляє російська агенція.

AP інформує, що сьогодні диктатор РФ та іранський президент провели переговори у Кремлі. Росіяни стверджують, що підписаний документ охоплює сфери від торгівлі та військового співробітництва до науки, освіти та культури.

За словами Пезешкіана, договір є "міцною основою для нашого просування вперед".

"Ми вважаємо наші відносини з вами життєво важливими, делікатними та стратегічними, і ми твердо підтримуємо цей шлях", - додав він.

Путін натомість висловився, що документ "дасть додатковий імпульс практично всім сферам співпраці".

Водночас іранський лідер заявив, що країни мають власноруч вирішувати свої проблеми, посилаючись у цих словах на США, як зазначає AP.

"Вони приїжджають з іншого боку світу, щоб створити хаос у регіоні. Ці зв'язки, безумовно, розрядять їхню змову", - сказав Пезешкіан.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що договір про "стратегічне партнерство" з Тегераном був "запланований давно", і не повʼязаний з інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня.