Путін та президент Ірану Пезешкіан підписали договір про "стратегічне партнерство"
Російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 січня підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між країнами
Про це пише ТАСС.
"Путін та Пезешкіан підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном", - повідомляє російська агенція.
AP інформує, що сьогодні диктатор РФ та іранський президент провели переговори у Кремлі. Росіяни стверджують, що підписаний документ охоплює сфери від торгівлі та військового співробітництва до науки, освіти та культури.
За словами Пезешкіана, договір є "міцною основою для нашого просування вперед".
"Ми вважаємо наші відносини з вами життєво важливими, делікатними та стратегічними, і ми твердо підтримуємо цей шлях", - додав він.
Путін натомість висловився, що документ "дасть додатковий імпульс практично всім сферам співпраці".
Водночас іранський лідер заявив, що країни мають власноруч вирішувати свої проблеми, посилаючись у цих словах на США, як зазначає AP.
"Вони приїжджають з іншого боку світу, щоб створити хаос у регіоні. Ці зв'язки, безумовно, розрядять їхню змову", - сказав Пезешкіан.
Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що договір про "стратегічне партнерство" з Тегераном був "запланований давно", і не повʼязаний з інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня.
- 13 січня стало відомо, що Путін та Пезешкіан 17 січня у Москві підпишуть договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Раніше The Times писало, що Іран здійснює секретні дипломатичні місії до РФ з метою отримати допомогу Кремля в реалізації своєї ядерної програми.
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