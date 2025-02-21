Росіяни атакували КАБами Гуляйполе на Запоріжжі: троє поранених
У п'ятницю, 21 лютого, російська армія вдарила керованими авіабомбами по Гуляйполю Запорізької області. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Через ворожий обстріл Гуляйполя поранення отримали дві жінки та чоловік. Їх госпіталізувати та надають всю необхідну медичну допомогу.
Крім того, внаслідок атаки зруйновані щонайменше 13 будинків.
Фото: Іван Федоров/Telegram
- Увечері четверга, 20 лютого, російська окупаційна армія атакувала місто Гуляйполе, що в Запорізькій області. Внаслідок ворожого удару є загиблий.
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