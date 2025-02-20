Росіяни вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі, є загиблий
Увечері четверга, 20 лютого, російська окупаційна армія атакувала місто Гуляйполе, що в Запорізькій області. Внаслідок ворожого удару є загиблий
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що ворог завдав удару по місту близько 18-ї години. Внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік.
"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано приватні будинки", - додав Федоров.
- Увечері понеділка, 17 лютого, російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель.
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