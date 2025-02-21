Парламент Болгарії схвалив декларацію про неучасть збройних сил у військових діях в Україні

Документ підтримали 204 депутати, передає болгарська служба "Радіо Свобода".

При цьому в декларації йдеться про те, що Болгарія хоче взяти участь у можливих переговорах між Україною та РФ як одна із зацікавлених сторін.

У заяві зазначається, що позиція враховує членство і зобов’язання Болгарії в НАТО, ООН та Організації з безпеки й співробітництва в Європі.



Прихильники владної коаліції заявили, що метою декларації є заспокоєння громадян у зв’язку з повідомленнями ЗМІ про те, що Болгарія відправить війська.

"Ніхто від нас нічого не хоче, і ми схвалюємо декларацію, в якій говоримо, що навіть якщо хтось щось попросить від нашої армії, ми не надішлемо війська. Все, що є в цій декларації, вже було сказано, і ми повторюємо те, що вже було сказано", – висловився Тома Биков, який є представником однієї з партій, що подала декларацію – ГЄРБ.



Видання нагадує, що дані про можливу відправку болгарських солдатів в Україну були частиною передвиборчої кампанії партії "Враждане" та інших проросійських партій ще у 2023 році. Президент Румен Радев також висловив занепокоєння щодо відправки болгарських солдатів в Україну.