Парламент Болгарії схвалив декларацію про неучасть збройних сил у військових діях в Україні
У Болгарії парламент схвалив декларацію, яка забороняє участь збройних сил країни у бойових діях в Україні, а також закликає до тривалого і справедливого миру
Документ підтримали 204 депутати, передає болгарська служба "Радіо Свобода".
При цьому в декларації йдеться про те, що Болгарія хоче взяти участь у можливих переговорах між Україною та РФ як одна із зацікавлених сторін.
У заяві зазначається, що позиція враховує членство і зобов’язання Болгарії в НАТО, ООН та Організації з безпеки й співробітництва в Європі.
Прихильники владної коаліції заявили, що метою декларації є заспокоєння громадян у зв’язку з повідомленнями ЗМІ про те, що Болгарія відправить війська.
"Ніхто від нас нічого не хоче, і ми схвалюємо декларацію, в якій говоримо, що навіть якщо хтось щось попросить від нашої армії, ми не надішлемо війська. Все, що є в цій декларації, вже було сказано, і ми повторюємо те, що вже було сказано", – висловився Тома Биков, який є представником однієї з партій, що подала декларацію – ГЄРБ.
Видання нагадує, що дані про можливу відправку болгарських солдатів в Україну були частиною передвиборчої кампанії партії "Враждане" та інших проросійських партій ще у 2023 році. Президент Румен Радев також висловив занепокоєння щодо відправки болгарських солдатів в Україну.
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