"Там більшість населення - болгари": у Болгарії лідер проросійської партії висунув територіальні претензії щодо півдня Одещини

Про це Костадін Костадінов пише у Facebook.

За словами Костадінова, претензії новообраного президента США Дональда Трампа до Канади й до Панамського каналу - цілком виправдані. Лідер проросійської партії "Відродження" вважає, що Болгарія повинна обʼєднатись з Македонією. У результаті також претендувати на Південну Бессарабію, частина якої розташована на півдні Одещини.

"Це була частина болгарської держави понад 450 років. Болгари є корінним населенням цієї території: з 6 століття і донині становлять більшість населення. Для порівняння, Україна володіє Південною Бессарабією лише 34 роки. Україна розпадається, і на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю невдалої так званої української державності, Болгарія повинна претендувати на болгарську Бессарабію", — вважає Костадін Костадінов.

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Посольство України звернулось до керівництва Республіки Болгарія із закликом засудити висловлювання Костадінова.

"Політика, який підбурює до руйнування норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує до переділу кордонів в Європі. Висловлювання лідера партії "Відродження" щодо територіальних зазіхань до України є неприпустимими для політика країни-члена ЄС, і підтверджують його системне просування наративів Кремля", - йдеться у заяві.