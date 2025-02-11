Три кримські політвʼязні вийшли на волю після 9 років увʼязнення в колонії РФ

Про це пише правозахисне обʼєднання "Кримська солідарність" із посиланням на заяву адвоката Едема Семедляєва.

Кримські татари відбули весь термін у колонії РФ: Меметова увʼязнили в колонії № 11, а Абільтарова й Абсеітова – у колонії № 1 Ставрополя.

У травні 2016 року в Бахчисараї заарештували чотирьох кримських татар - кухаря Ремзі Меметова, підприємця Енвера Мамутова, стоматолога Зеврі Абсеїтова і тесляра Рустема Абільтарова. РФ звинуватила їх за статтею кримінального кодексу про участь у діяльності терористичної організації.

У грудні 2018 року суд призначив Меметові, Абсеітову та Абільтарову 9 років колонії. Мамутову дали 17 років позбавлення волі, коли в 2019 році усім чотирьом увʼязненим зменшили термін на 3 місяці.

Фото: "Кримська солідарність"

У липні 2019 року Європарламент прийняв резолюцію із закликом звільнити всіх українських політв’язнів, включно з фігурантами цієї кримінальної справи.

"Ісламська політична партія "Хізб ут-Тахрір" була визнана терористичною 14 лютого 2003 року Верховним судом Російської Федерації в закритому судовому засіданні. Правозахисники вважають, що це рішення винесено необґрунтовано, з порушенням гласності та захисту сторін, так як у закритому процесі брала участь лише сторона звинувачення, а саме ФСБ. Представники організації не мали можливості донести свою позицію в справі. При цьому на території України та більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національного законодавства. Із січня 2015 року кримінальні "справи Хізб ут-Тахрір" почали порушувати в Криму, який перейшов під фактичний контроль Росії. В Україні діяльність партії не заборонена, активісти організації займалися випуском газети, могли відкрито говорити в ЗМІ та проводити масові публічні заходи", - додають у матеріалі.

Фото: "Кримська солідарність"

Фото: "Кримська солідарність"