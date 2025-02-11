У Сумах відкрили виставку фронтової графіки Олега Зими "Зимові молитви"
У вівторок, 11 лютого в Сумській міській галереї відкрили виставку Олега Зими "Зимові молитви". Роботи художника відображають переживання з передової
Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Олег Зима з позивним "Бринь" в етері "Еспресо".
Під час виставки триватиме збір коштів на бойове авто для північного напрямку.
"Ця виставка – зізнання в любові людям, які допомагали нам під час війни, та містам, таким як Запоріжжя та Суми. Там дуже гарно ставилися до нас", - зазначив він.
Художник каже, що творчість дозволяє донести рідним, близьким та знайомим емоції, які військові переживають на фронті.
"Нещодавно ми працювали в Курській області, де тривали різні військові операції. Незважаючи на все, ми намагаємося перетворювати негативні емоції на креативні речі. Емоції, які люди отримують під час війни, дуже важливі. Ми намагаємося показати це через графічні малюнки, скетчі, вірші та інші форми творчості. На фронті не завжди можна розмістити мольберт і малювати фарбами, тому ручка і папір – відповідні інструменти. Це своєрідний жанр фронтової графіки. Після війни важливо соціалізувати людей, які повернуться з передової, щоб вони могли реалізувати себе", - резюмував він.
- Нагадаємо, у Києві триває виставка "Пророцтво: пам’яті Дмитра Павличка".
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