Основний меседж Трампа – припинити допомагати Україні безкоштовно: Defence Express про можливий лендліз для України

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Лендліз може означати те саме, що було при Байдену: підписання закону, який дозволить передавати Україні озброєння на кредитній основі. Раніше Україна отримувала зброю безкоштовно, у вигляді допомоги. Проте Трамп не прагне допомагати Україні у такий спосіб. Це його позиція і бажання зайняти відповідний бік історії. Така реальність. Тому і почалися розмови про рідкоземельні метали", - зазначив Катков.

Можливо, саме на цьому фоні з'явився закон про лендліз, який зобов'язатиме Україну компенсувати все озброєння у тому чи іншому вигляді.

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"На тих самих умовах, ще у Другу світову війну, лендліз підписували всі союзники США проти нацистської Німеччини. Тоді також був обов'язок повернути озброєння або компенсувати його, а також цивільну допомогу. У 1945 році США списали ці борги для союзників, але Радянський Союз не хотів повертати гроші і компенсувати, що призвело до судових тяжб. З цього з'явився міф про лендліз. Лише під час перебудови вони погодились віддати невелику частину за мирною угодою, - додав військовий експерт.