Основний меседж Трампа – припинити допомагати Україні безкоштовно: Defence Express про можливий лендліз для України
Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков прокоментував ймовірне відновлення лендлізу для України
Про це він розповів в етері "Еспресо".
"Лендліз може означати те саме, що було при Байдену: підписання закону, який дозволить передавати Україні озброєння на кредитній основі. Раніше Україна отримувала зброю безкоштовно, у вигляді допомоги. Проте Трамп не прагне допомагати Україні у такий спосіб. Це його позиція і бажання зайняти відповідний бік історії. Така реальність. Тому і почалися розмови про рідкоземельні метали", - зазначив Катков.
Можливо, саме на цьому фоні з'явився закон про лендліз, який зобов'язатиме Україну компенсувати все озброєння у тому чи іншому вигляді.
Читайте також: Зеленський в інтервʼю The Guardian розкритикував початкове небажання Байдена надати Україні зброю
"На тих самих умовах, ще у Другу світову війну, лендліз підписували всі союзники США проти нацистської Німеччини. Тоді також був обов'язок повернути озброєння або компенсувати його, а також цивільну допомогу. У 1945 році США списали ці борги для союзників, але Радянський Союз не хотів повертати гроші і компенсувати, що призвело до судових тяжб. З цього з'явився міф про лендліз. Лише під час перебудови вони погодились віддати невелику частину за мирною угодою, - додав військовий експерт.
- У понеділок, 10 лютого, конгресмен-республіканець Джо Вілсон анонсував законопроєкт, який може дозволити США передати Україні "переможну зброю".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.42 Купівля 41.42Продаж 41.93
- EUR Купівля 42.74Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе