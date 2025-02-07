Ексфутболіст збірної України отримав пропозицію на трансфер в елітний чемпіонат
Український півзахисник Віктор Коваленко може повернутися в італійський "Емполі"
Про це повідомляє журналіст Play Spor Ертан Сузгюн.
За інформацією джерела, італійський "Емполі" зробив офіційну пропозицію Віктору Коваленку. До 28-річного українця також є інтерес від турецьких команд. До якого трансферу схиляється півзахисник - поки не відомо.
У турнірній таблиці "Емполі" зараз посідає 16 місце, відрив від зони вильоту - 1 бал.
Попередній сезон Коваленко провів на правах оренди саме у складі "Емполі". Відіграв 17 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.
- Минулого літа Коваленко достроково покинув "Аталанту". Сторони розірвали контракт. З того часу українець - вільний агент.
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