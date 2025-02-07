Ексфутболіст збірної України отримав пропозицію на трансфер в елітний чемпіонат

Про це повідомляє журналіст Play Spor Ертан Сузгюн.

За інформацією джерела, італійський "Емполі" зробив офіційну пропозицію Віктору Коваленку. До 28-річного українця також є інтерес від турецьких команд. До якого трансферу схиляється півзахисник - поки не відомо.

У турнірній таблиці "Емполі" зараз посідає 16 місце, відрив від зони вильоту - 1 бал.

Попередній сезон Коваленко провів на правах оренди саме у складі "Емполі". Відіграв 17 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.