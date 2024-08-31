Ексфутболіст збірної України покинув "Аталанту"
Український півзахисник Віктор Коваленко попрощався з італійською "Аталантою"
Про це повідомляє офіційний сайт "Аталанти".
"Аталанта" і Віктор Коваленко розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Інформації щодо майбутнього українського півзахисника - не відомо.
"Аталанта" купила Віктора Коваленка у "Шахтаря" взимку 2021 року за 700 тис. євро. Проте заграти в італійському топ-клубі українець не зміг. Півзахисник провів лише 1 матч.
На правах оренди Коваленко грав у "Спеції" та "Емполі".
- У суботу, 13 липня, стало відомо, що будинок Віктора Коваленка постраждав внаслідок атаки російської ракети.
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