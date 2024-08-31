Ексфутболіст збірної України покинув "Аталанту"

Про це повідомляє офіційний сайт "Аталанти".

"Аталанта" і Віктор Коваленко розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Інформації щодо майбутнього українського півзахисника - не відомо.

"Аталанта" купила Віктора Коваленка у "Шахтаря" взимку 2021 року за 700 тис. євро. Проте заграти в італійському топ-клубі українець не зміг. Півзахисник провів лише 1 матч.

На правах оренди Коваленко грав у "Спеції" та "Емполі".