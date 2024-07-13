Російська ракета влучила в будинок ексфутболіста "Шахтаря" і збірної України
У суботу, 13 липня, стало відомо, що будинок Віктора Коваленка постраждав внаслідок атаки російської ракети
Про це Віктор Коваленко повідомив у Instagram.
"Сьогодні ракета під**ів потрапила в будинок, де я жив все життя - це був будинок моїх батьків. Більше будинку немає. Стрес і страх, які я пережив, не передати словами, тому що там була мама. Слава богу з нею все добре. Але, су*а, ми за це вам відповімо", - йдеться у повідомленні футболіста, який народився у Херсоні.
У своїх stories Віктор Коваленко також залишив реквізити і закликає допомогти військовим, які воюють на Херсонському напрямку.
- 28-річний Віктор Коваленко відомий своєю грою за донецький "Шахтар" і збірну України з футболу. З 2021 року півзахисник виступає в Італії, встиг пограти за "Емполі" та "Спецію" на правах оренди. Контракт українця належить "Аталанті".
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