Російська ракета влучила в будинок ексфутболіста "Шахтаря" і збірної України

Про це Віктор Коваленко повідомив у Instagram.

"Сьогодні ракета під**ів потрапила в будинок, де я жив все життя - це був будинок моїх батьків. Більше будинку немає. Стрес і страх, які я пережив, не передати словами, тому що там була мама. Слава богу з нею все добре. Але, су*а, ми за це вам відповімо", - йдеться у повідомленні футболіста, який народився у Херсоні.

У своїх stories Віктор Коваленко також залишив реквізити і закликає допомогти військовим, які воюють на Херсонському напрямку.